15 años de la desaparición de Yéremi Vargas: 15 años de angustia terrible

Este jueves, 10 de marzo, se cumplen 15 años de la desaparición de Yéremi Vargas. Por este motivo, su madre, Ithaisa Suárez, ha publicado un comunicado que reproducimos a continuación: "Desgraciadamente, tenemos que volver a recordar este triste aniversario del terrible día que no sólo cambio nuestra vida, sino que fue un antes y un después para todos. Aún luchando. Con miles de trabas por cierto "increíbles" por parte de la justicia que la palabra justicia queda fuera en nuestro caso.

Mi impresión es sólo una y a mi parecer en vez de querer hacer justicia desean buscar un fallo para volver a cerrar, pero nosotros lucharemos. Siento impotencia rabia y dolor. Mi pequeño con 7 años fue arrancado prácticamente de nuestros brazos, y está de más que cuente que se sabe qué ha pasado.

Nadie más se pronuncia al respecto o por lo menos te dicen que harán algo, todos parecen querer huir. a ver si nos olvidamos, pero no. Al contrario. Tenemos un buen abogado Marcos García Montes, vamos a luchar hasta a el final. No me pienso rendir y pienso decir todas las verdades. Nosotros no queremos venganza, hemos pedido justicia pacíficamente. Luchando duramente. Yeri sé que no voy a poder tenerte en un sitio santo, pero yo juro se hará justicia. Tenías miles de ilusiones miles de planes y felicidad brillante en tus ojos que te arrancó un ser sin sentimientos. Cada día recuerdo las últimas palabras que cruzamos y ese sueño que me motivó a seguir luchando.

Estoy destrozada pero no acabada. No pienso parar. Ojalá me hubiera pasado a mí. No podemos cambiar el pasado, pero no me cansaré de buscar justicia. Pido apoyo para lo que pueda ir pasando. Hace 15 años fue a mi hijo, en 2013 a otro y mañana podría ser cualquiera. Yeri te quiero pequeño no pararemos hasta el final. Vamos a luchar duramente. Ahora con más fuerza que nunca y cómo te gusta a ti hay muchas maneras de decir te quiero por ejemplo así mi pequeño corazón naranja. Para adelante vamos 10 de marzo de 2007.

15 añitos de angustia terrible.

Quiero agradecer a la Guardia Civil por apoyarnos en su búsqueda todos los años que pudieron hacerlo y que sé que volverán a hacer en cuanto se les dejé trabajar. Y a todas las personas que están con nosotros en apoyarnos siempre. Gracias a todos/ as".