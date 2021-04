20 años de cárcel por matar a su padre a hachazos en Gran Canaria

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a 20 años de prisión a Marcos José H.S. por el asesinato con alevosía y ensañamiento de su padre, el abogado y poeta José Rafael Hernández, al que mató a hachazos en octubre de 2018 en la capital grancanaria.



Según la sentencia de la sección primera de la Audiencia, hecha pública este viernes, el condenado, que fue considerado culpable del asesinato por un Jurado, no podrá heredar de su padre por causa de indignidad y deberá indemnizar con 6.000 euros a la hermana de su progenitor, quien ejerció la acusación particular y pidió la prisión permanente revisable para el procesado.



Sobre este particular, el magistrado que presidió el juicio, Pedro Herrera, argumenta que el asesinato cometido por el procesado "no es de singular consideración y gravedad" para la aplicación de esa condena y añade que, aunque la víctima tuviera 78 años y sufriera leucemia crónica, no se incluye dentro del grupo especialmente vulnerable, ya que no consta que sufriera una discapacidad física o mental.



Herrera ha absuelto a Marcos José H.S. del delito de abandono del que se le acusaba en relación a la asistencia de su madre a la que cuidaba porque padecía una enfermedad degenerativa y cuyo cuerpo halló sin vida horas antes de matar a su padre en la vivienda familiar que compartían en el barrio de Las Alcaravaneras.



Herrera ya había dictado su absolución en la sala respecto a ese cargo tras escuchar el veredicto del Jurado sobre esos hechos concretos.



En cuanto al delito de asesinato, el magistrado ha considerado que concurren las circunstancias agravante de parentesco y la atenuante de confesión, ya que fue el acusado el que llamó al 112 e informó de su crimen.



El fiscal Luis Estévez había reclamado una condena de 23 años de prisión y el pago de una indemnización de 20.000 euros a la hermana de la víctima, Carmen del Rosario



El abogado de la defensa, Carlos Quintana, había pedido una condena de 20 años de prisión y que la pudiera cumplir en un centro psiquiátrico, si bien en la sentencia, conforme a lo ya dictado por el Jurado, se señala que el acusado no sufría enfermedad mental alguna ni actuó por arrebato.