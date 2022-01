El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este viernes a través de las redes sociales que ha dado positivo por coronavirus.

"En estos momentos no tengo síntomas relevantes y me encuentro bien, pero he dado positivo en #COVID-19. Por esa razón, estos próximos días tendré que cancelar mi agenda pública, pero seguiré trabajando desde casa. Mucha prudencia. Cuídense", ha escrito en su perfil de Twitter.

