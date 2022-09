Ángel Víctor Torres: "No habrá adelanto electoral. No soy un oportunista político"

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, pasó por los micrófonos de COPE Canarias para hacer balance de la actualidad en Canarias. El jefe del ejecutivo regional abordó, entre otros temas de interés, el preocupante problema de los vertidos de aguas residuales que se tiran al mar y que no están autorizados, con las consiguientes consecuencias ambientales que se traducen en el cierre de playas por la presencia de bacterias: “Hemos hecho un gran esfuerzo. Se ha multiplicado por cuatro la introducción de energías limpias y está la apuesta que se está haciendo por la energía eólica, la fotovoltaica y el compromiso medioambiental y creo que le hemos dado la importancia que merecía a esta circunstancia en Canarias. También tengo que decir que, nosotros que vivimos rodeados del mar, no se puede decir más que es un fracaso si no se consigue un mínimo de preservación del litoral con respecto a nuestros residuos”, aseguró.

Torres calificó la transferencia de las competencias de Costas al gobierno regional como una “gran noticia”, y se mostró contundente al confirmar que “la última palabra en Costas la tiene Canarias, porque ya tenemos las competencias, lo cual no significa que no se aplique la legislación. Si esos expedientes de La Oliva Beach y Tres islas han sido incoados por una administración anterior, como así ha sido, pasarán a Canarias y, es evidente, que ya hay unos antecedentes, informes y actuaciones que han sido aplicadas y que deberán someterse a la legislación vigente, que es la misma”.

El presidente autonómico señaló, en relación a la petición del cien por cien de la bonificación del transporte público en Canarias, que “no hay descuento del cien por cien, porque no tenemos trenes y en la península el descuento en guaguas es del treinta por ciento. Los principios son siempre complicados y hay que cambiar los hábitos. En el primer trimestre tuvimos 45 millones de viajeros en tranvías y guaguas y ésta es una medida muy importante que reduce a la mitad lo que tienen que pagar por sus bonos”.

Torres se refirió a una hipotética bajada de impuestos en una época de inflación económica, asegurando que “tocar impuestos si, pero aquellos que son determinados, como las ayudas directas, aunque estoy abierto a debatir sobre la bajada de los impuestos. La normalización económica y la incertidumbre que vivimos dependerá del final de la invasión de Rusia a Ucrania, que deseamos que sea pronto”.

De la misma manera, destacó el trabajo que se está haciendo para frenar la migración a las islas: “Todos los informes que nos llegan sobre ese tema confirman que se están frenando más salidas de las que llegan. El fenómeno migratorio no disminuye, eso es imposible, porque en África hay más empobrecimiento, mayor desertización y no llegan los cereales básicos para la alimentación”, apuntó.

Sobre la posibilidad de que la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias, se presente como candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en las próximas elecciones, puntualizó que “no está nada cerrado. Empezamos un proceso en septiembre para la elección de los candidatos en Canarias e, indudablemente, Carolina Darias está haciendo un gran trabajo como ministra de Sanidad y es una perfecta candidata para aquello que decida la organización. Se verá en las próximas semanas y ya veremos qué ocurre”.

Además, confirmó que no habrá adelanto electoral, a pesar de que las encuestas y valoraciones positivas lo recomiendan: “Hay quienes me trasladan que estamos en un buen momento y lo dicen las encuestas, pero yo no soy un oportunista político, porque pienso que el oportunismo político se termina pagando. Prefiero poner en valor la estabilidad del gobierno y acabar una tarea que empezamos en junio del 2019. Me alegra empezar y terminar una candidatura y creo que la gente valora la estabilidad en los momentos difíciles”.

Por último, Ángel Víctor Torres mostró su deseo de que el próximo centro vulcanológico esté radicado en el archipiélago canario, independientemente de la isla en que se instale finalmente.