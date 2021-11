Ángel Víctor Torres: "Me alegro por Blas Acosta, me alegro por el Gobierno de Canarias"

El presidente Ángel Víctor Torres (PSOE) ha expresado este miércoles su "satisfacción" por la decisión de la Audiencia de Las Palmas de anular el proceso penal abierto contra su viceconsejero de Economía, el socialista Blas Acosta, al no observar indicios de delito en los hechos que se le imputaban, relativos a su etapa como concejal de Pájara.



En unas declaraciones difundidas por su Ejecutivo, Torres señala que se alegra por Blas Acosta y también por el resto de concejales del Ayuntamiento de Pájara (Fuerteventura) de 2010 que fueron procesados por otorgar una licencia de primera ocupación en la que ahora los tribunales no aprecian ninguna irregularidad con transcendencia penal.



"Y me alegro por el Gobierno de Canarias, porque Blas Acosta, después de ser presidente del Cabildo de Fuerteventura, fue nombrado viceconsejero de Economía y sabía que esta circunstancia podía afectar y alterar el trabajo magnífico que está desarrollando en el Gobierno de Canarias", ha apuntado el presidente.



En este procedimiento, para que incluso ya se había decretado la apertura de juicio oral (paso ahora anulado), Acosta se enfrentaba a una solicitud de condena por parte de la Fiscalía de tres años de cárcel por prevaricación urbanística.

