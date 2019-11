Ana Oramas: “No voto contra el interés de España, Canarias o mis convicciones y cumplo con la palabra dada"

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas ha querido salir al paso de los titulares que algunos medios de comunicación han escrito sobre su comparecencia de este viernes en el Congreso de los Diputados, afirmando que los nacionalistas apoyarían el pacto PSOE Unidas Podemos. Titulares que ha calificado de “fantasía y especulación”.

En los micrófonos de COPE recordaba que el próximo viernes, los representantes de Coalición Canaria están convocados a una reunión con Adriana Lastra, pero “aún no se ha tomado ninguna decisión. Eso se discutirá después”.

Además añadía algo importante. Aseguraba que “no he votado nunca en contra de los intereses de mi país, nunca he votado en contra de los intereses de Canarias, nunca en contra de mis convicciones, y nunca he faltado a la palabra dada”.

Es una declaración importante porque, en la campaña electoral de mayo, Ana Oramas dijo que no apoyaría a un gobierno con Podemos. Lo cierto es que, con el actual equilibrio de fuerzas en el Congreso y el pacto PSOE-Unidas Podemos, el voto a favor de Coalición Canaria es necesario para que salga adelante la investidura de Pedro Sánchez.

CRÍTICAS AL PACTO CON UNIDAS PODEMOS

Además criticaba la estrategia de Pedro Sánchez para llegar a un pacto con Unidas Podemos. Se preguntaba cómo se puede pactar con Podemos "que cree en el derecho a decidir, que no aplicó el 155, que no ha firmado el pacto antiterrorista y que no han desvelado que van a hacer con la reforma laboral, con el ajuste de los 6.000 millones o con el sistema de financiación".

También criticaba la falta de coherencia de Pedro Sánchez, de quien recordaba que “¿si consideraba un disparate y un peligro que podemos estuviera en el gobierno, prque ahora no lo considera?

Además afeado al presidente en funciones su forma de actuar "cualquier presidente en lo que yo he vivido lo primero consulta antes con todas las fuerzas políticas y luego toma decisionnes y no negocia una investidura sin una legislatura".

“UN PAÍS NO PUEDE DEPENDER DE ESQUERRA NI MUCHO MENOS DE BILDU”

La diputada de Coalición Canaria también ha expresado su rechazo a que el futuro gobierno dependa del apoyo de partidos como Esquerra Republicana o Bildu. Partidos asegura “que no quieren estabilidad, están en función de sus interes electorales, y de condicionar todo al derecho de autodeterminación y a una amnistía a unos presos que incumplieron el marco juridico”.

