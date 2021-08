Amós García: “No veo probable una sexta ola en Canarias”

Amós García, jefe de sección de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias y presidente de la Asociación Española de Vacunología ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que los datos en las islas siguen mejorando poco a poco. Gran Canaria ha pasado este viernes a nivel de alerta 3 por su mejora en los indicadores y el experto espera que continúen disminuyendo los parámetros a medida que pasen las semanas.

Amós García indica que la presión hospitalaria continúa elevada porque los pacientes ingresados tardan más en recuperarse y suelen necesitar asistencia al pasar 2 o 3 semanas desde el momento del contagio. Pero insiste en que este indicador también caerá con el paso de las semanas.

El experto se muestra esperanzado con el alto índice de población vacunada e indica que no ve probable que pueda producirse una sexta ola en Canarias, aunque confiesa que "no se puede descartar nada en pandemia". “El elemento diferenciador que supone hoy la vacuna va a tener peso para que no se produzcan nuevos repuntes”, ha apuntado.

Sin embargo, el experto en Epidemiología advierte que mientras no se haya alcanzado el 80% de población vacunada es importante continuar incidiendo en la necesidad de aplicar las medidas sanitarias.

“Actualmente los que se están contagiando son los jóvenes que no están vacunados. Hay que priorizar culminar con la vacunación de aquellos que no han podido vacunarse antes e incidir en la administración de la vacuna a los adolescentes”.

García destaca que mientras falte población por vacunar hay que mantener toda la atención para que no se produzcan repuntes en los casos. “Conforme vayamos aumentando la cobertura vacunal haremos muy difícil la vida del microorganismo. Dificultaremos que haya onda pandémicas importantes”.