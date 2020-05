Amós García: “Si todos usamos mascarilla se evita que un portador asintomático contagie a otra persona”

Amós García, jefe de Epidemiología de la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias asegura que es esencial que toda la población cumpla con las recomendaciones de las autoridades sanitarias para poder controlar el índice de contagio del coronavirus.

El experto recordaba en los micrófonos de COPE Gran Canaria que, aunque se haya comenzado con las fases de desescalada para llegar a una “nueva normalidad”, seguimos conviviendo con la pandemia y no podemos relajarnos.

Amós García afirmaba que la población ya tiene interiorizadas algunas de las medidas sanitarias recomendadas al inicio de esta pandemia como el lavado constante de manos o pautas en el comportamiento -toser y estornudar en la parte interior del codo, usar pañuelos desechables y tirarlos inmediatamente después de utilizarlos o desinfectar las zonas comunes-. Una serie de conductas que se mantendrán en el tiempo y ayudarán a evitar los contagios de futuras enfermedades que se presenten.

Según el epidemiólogo, “ahora hay que lograr interiorizar también el hecho de utilizar mascarilla”, ya que, según él, esta puede tener un papel importante en el abordaje de esta y futuras enfermedades. “Todo esto está produciendo unas conductas positivas”, apuntaba el experto.

MASCARILLAS OBLIGATORIAS

Asimismo, a partir de hoy las mascarillas son obligatorias en todas las vías y espacios cerrados públicos en los que no se pueda garantizar la distancia mínima de seguridad interpersonal de dos metros. Amós García señalaba que la mascarilla tiene hoy una relevancia diferente a la del inicio de la pandemia.

“Estábamos en una situación de incertidumbre y pocas certezas, ahora aún tenemos incertidumbres, pero tenemos algunas certezas. El escenario ha cambiado”, indicaba el epidemiólogo. Por ello, afirmaba que en estos momentos de control de la transmisión es esencial que la población en general –a partir de los 6 años- utilice esta medida de protección individual.

“Si todos usamos mascarilla se va a evitar que un portador asintomático contagie a otra persona”, algo esencial en la desescalada en la que se intenta frenar los contagios.

Para Amós García, “es conveniente hacer uso de esta recomendación”, ya que estamos ante una pandemia compleja de solucionar y frente a la que hay que “ir armándose constantemente”.

Sin embargo, el experto aseguraba que hay que cumplir con esta obligación siempre y cuando no se pueda garantizar la distancia mínima interpersonal. Por lo que no es necesario usar mascarilla para hacer deporte –ya que esta actividad debe desempeñarse de forma individual- ni para ir a la playa en los territorios que se encuentran en Fase 2 porque las restricciones en estas no permiten el acercamiento interpersonal.

CANARIAS, ¿A FASE 2 EL LUNES?

Según el jefe de Epidemiología de la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias; Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y La Palma están listas para pasar de fase el lunes dada su buena evolución frente a los contagios del coronavirus.

Para Amós García avanzar a la siguiente fase sería “el paso lógico y razonable en relación al impacto de la pandemia en las islas”. Sin embargo, él señalaba que es esencial que la ciudadanía tenga presente la precaución, ya que con un descuido podríamos experimentar un “repunte fatal”.

“Estamos haciendo las cosas bien en Canarias, pero hay que tener cuidado, cualquier bajada sería fatal”, recalcaba.

Por ello, Amós García insistía en la utilización de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, a las que se ha incorporado el uso obligatorio de la mascarilla y salir con responsabilidad.