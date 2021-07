Amós García, sobre la covid en Gran Canaria: “Aún no hace falta aplicar las medidas adoptadas en Tenerife”

Amós García, jefe de sección de Epidemiología de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, que no hace falta tomar medidas drásticas en Gran Canaria aún debido a que la situación no se ha descontrolado. “Donde hace falta tomar medidas drásticas es donde la situación es drástica”.

El experto insiste en que vacunar a todas horas del día no es razonable en la isla, donde los datos de contagios están experimentando un crecimiento, pero no alcanza las cifras de Tenerife, ya que supondría el agotamiento del personal sanitario que no podría descansar. “En Gran Canaria estamos yendo a un ritmo fuerte. Tal y como vamos, vamos bien”, apunta.

El epidemiólogo si se ha mostrado alerta por el índice de casos que están vinculados a la cepa delta. “Esta variante será la predominante de aquí a un tiempo”. Amós García indica que esto no debe ser un motivo de miedo, ya que no está asociada a mayor letalidad sino a mayor contagiosidad, por lo que aplicando las medidas de higiene de manos, uso de mascarilla, distancia social, ventilación en espacios cerrados y evitar aglomeraciones, se podrían controlar los contagios.

Asimismo, no descarta que aparezcan nuevas cepas porque el ritmo de vacunación en otros países está ralentizado y el virus sigue extendiéndose. “Mientras no se acelere el ritmo de vacunación a nivel mundial, seguirán apareciendo nuevas variantes”. Algo que preocupa porque las vacunas podrían no ser efectivas para esas nuevas.

Por el momento, Amós García asevera que las vacunas sí son efectivas contra la cepa delta, siempre y cuando se haya inoculado la pauta completa. “Con una sola dosis no estamos bien protegidos, por eso hay que vacunar a los que tienen la primera dosis lo antes posible”.

El experto lamenta que ya estamos en una quinta ola en Canarias, que se extiende especialmente entre el sector poblacional de 20 a 39 años, dado que no están vacunados. Aunque, debido a que no son un grupo de riesgo, no se ha colapsado la planta hospitalaria. “Lo más importante es cumplir con las medidas hasta que nos vacunen para protegernos a nosotros y a nuestro alrededor”.