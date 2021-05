Amós García sobre la cepa india: “Más allá de la variante lo importante es seguir lavándose las manos”

Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología y epidemiólogo, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que no están preocupados por la presencia de la cepa india en Canarias ya que, en un mundo globalizado, creer que se puede evitar que lleguen variantes de otros países es una utopía.

El experto advierte que lo mismo ocurrió con la variante británica, ya que a pesar de los esfuerzos por evitar que entrara en España, es ahora la cepa predominante. Sin embargo, ha querido destacar que “no tendrá el mismo impacto la variante india que la británica en nuestro país”.

Esta cepa que ha llegado a Canarias debido al contagio de un marinero que se encontraba en un petrolero fondeado en el Puerto de la Luz podría estar relacionada con mayor capacidad de contagio, aunque no con una mayor virulencia. “Hay preocupación por las imágenes que vemos de la India de personas muriendo por no tener respiradores. La variante más dura en el país es la pobreza”, lamenta Amós García.

El epidemiólogo indica que sea cual sea la nacionalidad o la bandera de la variante lo más importante es ahondar en la mascarilla, el lavado de manos o la distancia y la ventilación de los espacios para evitar los contagios, así como incidir en la importancia de la vacunación.

“Los productores de vacunas pueden adaptarlas a las nuevas variantes en caso de ser necesario, pero lo importante es vacunar a todos para evitar que se creen nuevas cepas”. García insiste en que, ante una pandemia global, si no somos conscientes que no vale solo con vacunar a poblaciones desarrolladas, no entenderemos que el impacto epidemiológico no reducirá.