Amós García: “Pido al presidente de Canarias que manifieste que no tiene dudas con la vacuna AstraZeneca"

Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología y epidemiólogo, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, que solicita a personas relevantes en la sociedad que digan: “cuando me toque vacunarme no me importa que sea con AstraZeneca”.

García asegura que la paralización de las dosis de AstraZeneca en diversos países, entre ellos España, para el análisis de una posible relación de la inoculación de la vacuna con casos de trombosis ha provocado una consecuencia negativa y es la desconfianza de la población sobre la vacuna. “Se ha demostrado que es segura, no creo que nadie prefiera exponerse a enfermar antes que estar protegido”, ha advertido.

El presidente de la Asociación Española de Vacunología indica que, “las vacunas no son como yogures, no se pueden elegir”. Asimismo, afirma que todas las vacunas que se están administrando siguen un control de la Agencia Europea del Medicamento muy estricto, por lo que todas son seguras.

“Yo pediría al presidente del Gobierno de Canarias, al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, a personas relevantes del mundo de la cultura, etc. que manifiesten públicamente que no tienen dudas con la vacuna AstraZeneca”.

Amós García insiste en que es un mensaje importante, ya que el número de contagios está ascendiendo en Europa y también en España y se corre el riesgo de alcanzar “una cuarta ola de coronavirus”. “La vacuna AstraZeneca es una pieza clave en evitar esto”, señala.

Desde este miércoles se recuperará la inoculación de esta vacuna en España y en Canarias, además, incluyendo a personas de entre 55 a 65 años, ya que se ha demostrado que la vacuna es segura en este tramo de edad. “Estamos en un momento muy complicado de la pandemia, nuevas variantes, subida de casos, nos acercamos a Semana Santa… hay que trabajar en la vacuna y mantener las restricciones”, apunta el experto.