Amós García: “Habrá que buscar herramientas para mantener las restricciones tras el fin del estado de alarma"

Amós García, jefe de sección de Epidemiología de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y presidente de la Asociación Española de Vacunología, ha asegurado en una entrevista en La Mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, que es esencial buscar herramientas jurídicas para que las comunidades autónomas puedan mantener las restricciones.“El cese del estado de alarma no conlleva el fin de la pandemia”, ha querido recordar el experto.

García ha indicado que es inconcebible que se cree un vacío legal, ya que las comunidades autónomas deben poder seguir desarrollando las restricciones que consideren adecuadas para contener la pandemia en cada territorio. “Debe existir un marco jurídico que permita a las autonomías desarrollas las estrategias necesarias para frenar los contagios”.

El experto en epidemiología ha recalcado que, el coronavirus continúa en el ambiente y no finalizará de transmitirse con el fin del estado de alarma, por lo que hay que seguir cumpliendo las normas sanitarias e incidiendo en la campaña de vacunación, las únicas soluciones para frenar la pandemia.

AMÓS GARCÍA APUESTA POR INOCULAR UNA SEGUNDA DOSIS DE OTRA VACUNA

El presidente de la Asociación Española de Vacunología ha señalado que Francia y Alemania están procediendo a inocular una segunda dosis de la vacuna de ARN mensajero a aquellos ciudadanos que fueron vacunados con la primera dosis de AstraZeneca. Sin embargo, apuesta porque en España espere a tomar la decisión en función de los resultados que ofrezcan los estudios que se están realizando.

“Tenemos hasta 16 semanas de protección, no creo que se deba ampliar más ese proceso de espera, pero aún hay tiempo para tomar una decisión”.

Según García, lo principal es no confundir y transmitir incertidumbre a la población con la campaña de vacunación. “Si decimos que la vacuna de AstraZeneca no es recomendable en menores de 60 y les decimos que se pongan la segunda dosis no tendría sentido”, insiste.

El experto indica que es esencial vacunar al mayor número de población posible en el menor tiempo para controlar las nuevas variantes que están surgiendo. “Hay que vacunar no solo en España, porque es una pandemia global, sino también en los países subdesarrollados para controlar la covid”.