Amos García asegura que tras el fin de la mascarilla en interiores, habrá que mantenerla en algunos espacios

Amos García, jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias asegura en La Mañana de COPE Gran Canaria, que cuando se decrete el final de las mascarillas en interiores, se tendrán que mantener en algunos ámbitos específicos como el transporte público o centros sanitarios “ahí creo que deberíamos seguir manteniendo la mascarilla durante un cierto tiempo.”

En la sociedad hay mucho desasosiego por conocer una en qué momento el Gobierno de España decide poner fin a la obligatoriedad de la mascarilla, sin embargo, el doctor García reconoce que la fecha no es importante sino los niveles de incidencia a través de la incidencia acumulada y la ruptura de la trasmisión del virus “será en Semana Santa, antes o después, no lo asociemos a una fecha concreta sino a unos resultados de control de la pandemia que es lo razonable y lógico.”

La semana que viene se cumplirá dos años del inicio de la pandemia en España aunque fue el 31 de enero cuando se dio el primer caso, se trató de un turista alemán hospitalizado en el centro sanitario Nuestra Señora de Guadalupe en La Gomera, el 26 de febrero se decretó el primer contagio local y el 4 de marzo se produjo la primera víctima por coronavirus en España, sin embargo fue el 14 de marzo cuando el Consejo de Ministros declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional para frenar la emergencia sanitaria, a partir de aquí comenzaron las políticas de confinamiento, el respecto, García reconoce que “2 años aguantando la presencia de un microorganismo que nadie se esperaba, que apareció sin un manual de instrucciones bajo el brazo y que ha modificado por completo nuestro modo de vida porque ha afectado de manera grave y ha dado lugar a muchos fallecimientos y ha tenido un impacto sobre la estructura social terrible con personas que han perdido su puesto de trabajo y han caído en ERTE, una situación dramática y que nos ha dejado agotado a todos.”

Amos García se muestra muy prudente sobre el final de la pandemia dice que “podría ser” que estemos en la recta final de la pandemia, pero con mucha cautela porque considera que “con este microorganismo hay que tener mucha cautela.” Cuando pensábamos que con la quinta oleada se acababa el virus, llegó ómicron que ha arrasado en cuando el número de contagios, esto según García no ha sido negativo del todo porque se ha visto que las vacunas han funcionado frente a la variante ya que los casos han sido más leves.

Además,esta variante ha infectado a tanta gente que a juicio del especialista “se ha generado una inmunidad natural muy potente, que unida a la inmunidad adquirida que potenciamos con la vacuna, tenemos una inmunidad híbrida que podría ser un punto de inflexión importante hacia la evolución futura de la pandemia.”

Esta inmunidad híbrida de la que habla el doctor García puede generar que no sea necesario una vacunación estacional como sí se hace con la gripe” es posible que con esta inmunidad, consigamos que el mayor volumen que se infecten queden como asintomático con un cuadro leve y donde hay que focalizar la vigilancia y medidas de intervención son sobre los vulnerables, este virus podría quedarse como uno más y que si hay que vacunar para minimizar riesgo, ya no sería a toda la población sino a aquellos que podrían tener complicaciones severas; nuestros mayores o aquellas personas que podrían tener una enfermedad de base, pero no todas.”

España ha descartado inocular la cuarta dosis a toda la población y sólo se está administrado a personas inmunodeprimidas, realmente no es una dosis de refuerzo sino adicional, no obstante, las autoridades sanitarias han decidido adquirir unas 70 millones de dosis para este año, El doctor García no ve “en absoluto” pinchar la cuarta dosis en toda la población, pero sí en “algunos perfiles de población en las cuales el sistema inmunitario no responde con la misma intensidad que a las vacunas que no tienen este problema y en estas personas sí es necesaria esta cuarta dosis, pero para el resto no lo veo.”