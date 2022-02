Amós García aconseja relajar las medidas covid solo cuando los indicadores epidemiológicos lo aconsejen

El jefe de epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Amós García Rojas, advirtió en los micrófonos de COPE Gran Canaria de lo peligroso e imprudente de relajar las medidas de prevención del virus en función de las fechas y no de los indicadores epidemiológicos: “Hay que ser conscientes de que la velocidad nunca está ligada a la prudencia y para hacer una buena desescalada hay que ir a la velocidad que nos indica la calma, el sosiego y la evidencia científica. Es decir, hay que ir tomando medidas de desescalada en función de lo que dicen los indicadores”, explicó.

El experto grancanario puso como ejemplo de lo que no se debe hacer a Dinamarca: “En ese país, y con las tasas de incidencia más elevadas, se decidió -de un día para otro- quitar las restricciones. Ahora están teniendo serios problemas con nuevos casos y hospitalizaciones. El virus sigue circulando y si le quitas los elementos de contención, viene el repunte”, declaró.

García Rojas es partidario de que las restricciones se vayan suavizando poco a poco, “como sucedió con la medida de quitarse las mascarillas en exteriores, algo del todo lógico, porque en exteriores el peligro de los aerosoles es escaso. Más que decir vamos a quitar las mascarillas, hay que hacerlo cuando los indicadores digan que es razonable”, señaló, y se mostró de acuerdo con la petición de los pediatras de retirar las mascarillas en las aulas: “Es totalmente lógico que los pediatras manifiesten esa preocupación, toda vez que ha descendido el desarrollo vital y armónico de los niños y niñas y hay que recuperarlo”, afirmó.

En relación a las últimas decisiones tomadas en el Consejo de Gobierno, el presidente de la Sociedad Española de Vacunología afirmó que “la población está desesperada, hastiada y agotada tras dos años de pandemia y necesita discursos coherentes y bien expresados sobre la razón de las medidas. De lo contrario, corremos el riesgo de aumentar esa inquietud”.

Asimismo, el popular epidemiólogo se refirió a las amenazas de bomba de los negacionistas en distintos colegios de Canarias: “Me produce dolor y pena ver a los niños y a sus padres asustados. Que alguien diga que no le gustan las vacunas y amenace con poner una bomba en un colegio es una contradicción brutal y confirma ese discurso en foros que se aleja de lo racional y se queda en lo anecdótico y lo folklórico. ¿Cómo se puede amenazar con hacer daño solo porque están vacunando? Hay que ser sensatos”.

Para finalizar, García Rojas aclaró que “la subvariante ómicron no es una fotografía nueva, solo es la “prima hermana” de ómicron y no es más virulenta ni tiene mayor capacidad de transmisión. Con las medidas que se están tomando, no parece que vaya a tener impacto en la población”.