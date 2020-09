Un ambulatorio de la capital grancanaria recoge las muestras del covid dentro de un garaje

Maite Norro, es una ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria, que el pasado 17 de septiembre tenía cita previa para que le hicieran las pruebas de Covid en el ambulatorio de Miller Bajo. Su sorpresa fue cuando acudió a su cita y se encontró una larga fila de personas esperando a que fueses atendidos dentro de un garaje.

La afectada lo grabó en un vídeo y lo difundió en su perfil de Facebook. En el post relataba que "dentro del garaje habían dos personas: Una para recoger el papel de la cita y otra para dar el recipiente de las muestras". Después de hacer ese trámite, la señora se puso a esperar fuera del centro en una fila, donde estaba esperando su turno junto a otras quince personas más.

Maite Narro asegura que había una enfermera 'pinchando' dentro del garaje, en el que había visto como entraban y salían coches. Preguntó al personal sanitario qué era lo que estaba ocurriendo y le dijeron que si tenía "algo que reclamar que lo hiciera 'más arriba' ", es decir dentro del ambulatorio.

Además en el vídeo se escucha como dice que "entiende las medidas que se están aplicando en los centros de salud por el covid, pero que no se puede tener a personas mayores esperando de esa manera para ser atendidos”.

La afectada no denuncia la labor de los sanitarios, pero no comprende porqué el centro de salud ha escogido este espacio. Insiste en que el ambulatorio de Miller Bajo es bastante amplio y considera que tiene salas que están mejor acondicionados.

En su denuncia asegura que estuvo algo más de tres cuartos de hora para hacerse la prueba y que estaba bastante indignada por esta situación.

DENUNCIA EN LAS REDES SOCIALES

La ciudadana que no salía de su asombro, quiso retratarlo a través de un vídeo y difundirlo por las redes sociales con el siguiente mensaje:

“La verdad es que no soy de publicar nada, pero lo que vi ayer creo que es algo que se debe saber públicamente. Ayer tenía cita para un análisis en el ambulatorio de Miller Bajo, cuando llegue me dijeron que se estaban haciendo por la parte de atrás, cuando voy me encuentro que los están haciendo dentro del garaje de ellos. Había dos chicas, una recogiendo el papel de la cita y la otra te daba los tubitos, luego te decían que tenías que hacer la cola fuera, donde habían como unas quince personas, a todas estas sólo había una enfermera pinchando. Si ya me parecía surrealista que nos tuvieran que hacer el análisis en un garaje, aún fue más cuando me doy cuenta que entran y salen coches. Yo no daba crédito, me acerco y les pregunto a las chicas si esto era broma, a lo que ellas me dicen que no, que si tengo algo que reclamar lo haga arriba, pero más que arriba burocráticamente, lo hago por aquí. En total estuve tres cuartos de hora para hacerme el análisis, me indigno mucho la situación al igual que ver personas mayores tenían que estar de pie en la calle para lo mismo. Se que la cosa está mal por el covid pero creo que peor se está gestionando, ante todo somos personas y no animales”.

Otros usuarios comentaban que habían pasado esta misma semana por la misma situación y que les parecía "vergonzoso".