Alumnos de enfermería sin plaza para sus prácticas

La delegada de tercero de enfermería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con sede en Lanzarote, ha denunciado a través de las redes sociales que muchos de los alumnos que deben hacer prácticas en centros de salud y hospitales de la isla no van a tener plazas.

Insiste en que se trata de un problema, ya que a menos de un mes de realizar estas prácticas, todavía hay gente que no tiene asignado una plaza y por lo tanto podrían quedarse sin realizarlas. “Unas prácticas que prometieron en su plan de estudios y que pagamos, en los diferentes centros de salud y hospitales de la isla”.

“Estamos a menos de un mes de realizar las prácticas, pero no todos los alumnos, solo menos de la mitad, y lo peor de todo es que esto lo sabían antes de empezar el curso y no han buscado soluciones. Nos hemos puesto en contacto con el rector de la universidad y no ha habido respuesta”, denunciaba muy enfadada.

La delegada ha insistido en que ya han avisado al rectorado y que no han obtenido respuesta y los acusa de saberlo de antemano y de no buscar una solución para ellos.

Y se pregunta lo siguiente: “¿Acaso nosotros los alumnos somos responsables de movilizarnos para encontrar docentes? ¿Donde está el dinero de nuestras matrícula? ¿Están jugando a caso con nuestro futuro? Es que sentimos vergüenza de pertenecer a esta universidad”.

“A tres semanas de empezar las prácticas nos dicen que no hay plazas para más de la mitad de los alumnos y nos vemos en la necesidad de manifestarnos para luchar por nuestros derechos”, concluye.

En su perfil de Instagram (@enfermerialanzarote) han rogado esclarecidamente la difusión de este vídeo con el fin de que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ponga una solución cuanto antes.

Reacciones al vídeo

Oswaldo Bethancourt, alcalde de Teguise se ha pronunciado al respecto a través de su perfil de Twitter y ha instado a que la universidad busque una solución inmediata. “Como alcalde de Teguise, único municipio universitario de Lanzarote, ruego que la ULPGC se haga cargo de su justa reivindicación. Duele escuchar las palabras con las que la delegada de 3º de Enfermería termina su intervención, pero ante crudas realidades...”.

��Como #alcalde de #Teguise, único municipio universitario de #Lanzarote, ruego que la @ULPGC se haga cargo de su justa reivindicación. #Duele escuchar las palabras con las que la delegada de 3º de #Enfermería termina su intervención, pero ante crudas realidades... pic.twitter.com/bSK1kiQzhG — Oswaldo Betancort (@OswaldoBetancor) October 4, 2019

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria también se ha pronunciado al respecto y mantendrá una reunión a través de una videoconferencia para abordar esta situación.