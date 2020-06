"El alquiler vacacional tiene sus días contados en la capital"

El alquiler vacacional en Las Palmas de Gran Canaria tiene sus días contados. Este viernes el ayuntamiento capitalino tiene previsto aprobar en el pleno municipal, la nueva normativa para estas viviendas.

La modificación de la nueva normativa prevé que los inmuebles deben contar con una entrada independiente al resto de viviendas y situarse, en todo caso, por debajo de las viviendas residenciales.

Una situación que para muchos propietarios y gestores de estas viviendas vacacionales les va a suponer imposible cumplir. Es el caso de Dolores Santamaría, que es propietaria de una vivienda en la Plaza de España, en la capital grancanaria y además gestiona otras 7 viviendas vacacionales.

Dolores lleva 5 años dedicándose profesionalmente a gestionar los inmuebles y asegura que jamás ha tenido ningún problema con los turistas o personas que alquilan una vivienda vacacional.

“La cuestión es que yo llevo 5 años trabajando como gestora de vivienda vacacional. Empecé con mi vivienda y con el tiempo he gestionado otras. Nunca he tenido ningún problema. Siempre repiten una serie de mantras: molestias por los turistas o ruido por los erasmus por ejemplo. Eso es mentira, o llevo muchos años metida en esto y nunca jamás he tenido una sola denuncia”.

NO EXISTEN PROBLEMAS CON LOS INQUILINOS QUE UTILIZAN ESTOS ALOJAMIENTOS

Dolores Santamaría: “Si hubiese algún problema se debe llamar a la policía como pasa con un inquilino de larga duración o un propietario. ¿Qué hacemos les ponemos una entrada aparte a los turistas, a los erasmus o a los que vecinos que son molestos? No tiene ningún sentido”.

"Si es cierto que la vivienda vacacional está dando tanto problemas, ¿porqué no sacan las estadísticas o nos cuentan cuántas denuncias hay?. No las sacan porque no es cierto Yo llevo 5 años dedicándome a esto y nunca hemos tenido una denuncia. Es más, en mi propia vivienda tenemos unos propietarios que sí da problemas, qué hacemos les prohibimos que vivan ahí? También tenemos Erasmus... ¿Qué hacemos también lo prohibimos?"

Dolores Santamaría considera que con la aprobación de esta modificación es una manera de que se eliminen por completo las viviendas vacacionales. “El señor Doreste dice que se construyan edificios completos de vivienda vacacional...que yo sepa un edificio entero dedicado a este uso es un hotel”.

Además ha defendido que las personas que se dedican a gestionar alquileres vacacionales tienen su licencia y los papeles en regla. “Los que nos dedicamos a esto tenemos nuestra licencia, podemos trabajar en ello. La cuestión es que a partir de aquí nos van a prohibir a todos que dejemos de trabajar en esto, quitarnos los derechos adquiridos o clausurar las viviendas. Nos parece una locura”.

También señala que se trata de "un turismo completamente distinta al de los hoteles, suelen venir familias o parejas y hacen mucho uso de su entorno y de la ciudad”.

Dolores Santamaría relata en COPE Canarias que gracias a que gestiona varias viviendas vacacionales, tiene un trabajo para poder alimentar a sus hijos: “Yo estaba en el paro, yo tengo mis estudios, tengo idiomas y gracias a que me dejaron una vivienda de 45 metros cuadrados en herencia, he podido vivir de ello. Yo lo que hice fue endeudarme y reformar la vivienda que estaba en mal estado.Gracias a esto puedo mantener yo sola a mis dos hijos. Imagínese dónde me dejarían a mi si sigue adelante la ordenanza: en la calle y con una deuda.”

ASCAV RECHAZA LA NUEVA ORDENANZA

Según la presidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) el consistorio capitalino quiere eliminar este tipo de turismo para que se amplíe la oferta hotelera. “Tenemos la certeza de que el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quiere eliminar por completo este tipo de turismo en la ciudad.No entendemos la prisa que tienen por aprobar algo que en nuestra opinión es ilegal".

Según la presidenta, si finalmente esta normativa se aprueba, podría dejar en la ruina a algunas familias canarias. "Si se aprueba, más del 95% de los alquileres desaparecerá y se le entregará a los hoteleros e inversionistas".