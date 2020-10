Almatriche Bajo abandonada

Vecinos de Almatriche Bajo, de Las Palmas de Gran Canaria han manifestado su malestar con el consistorio capitalino por la falta de limpieza en la zona, el 'pobre' asfaltado de sus calles y la la falta de aceras para desplazarse de un lado a otro.

Martín Quintana, presidente de la asociación de vecinos asegura que llevan luchando alrededor de 40 años para poder tener un barrio digno.

“Son muchos años de lucha, denunciando el problema y esta situación. Sobre todo nos quejamos del estado de la carretera general, que es un tramo que no tiene acera ni espacios donde la gente pueda caminar. Desgraciadamente cualquier minusválido o una persona que vaya con su hijo con su carrito, tiene que ir por la carretera porque no hay acera Esto no puede estar pasando”.

El presidente de la asociación asegura que llevan mucho tiempo “denunciando estos hechos al consistorio. Nos dicen que eso es competencia del cabildo. Se pasan la pelota de una administración a otra, nos dicen que es un proceso largo y que llevará su tiempo”.

Desde la asociación de vecinos aseguran que llevan alrededor de un año esperando la respuesta del consistorio capitalino en relación con el asfaltado de las calles. “Llevamos un año largo esperando por una reunión con el ayuntamiento para que nos solucionen este asunto y sobre todo ver el problema sobre el terreno. Seguimos a la espera”.

CALLES SIN ASFALTAR

Martín Quintana: “Lo que verdaderamente estamos viendo es que algunas calles del barrio se dedican a parchear, en vez de asfaltar las calles afectadas. Esto no puede ser, ya que si se van poniendo parches desde hace 40 años. el problema no se soluciona, ya que estas vías no se reasfaltan desde hace años”.

“Las calles más afectadas son: la calle Palmera, Mocán, Barbuzano, calle acebuche.. Como ya te he dicho llevan casi 40 años que no se reasfaltan, tienen un parcheo continuo”, añadió.

Les presentamos el mapa de la c/Juan Hidalgo, coleccionista de parches. ¿No sería mejor asfaltar toda la calle?

El presidente de la asociación de vecinos de Almatriche Bajo, dice que “este tema lo hemos denunciado durante años, no solo en este grupo municipal, sino otros anteriores. Nos han dicho que estas calles las han presupuestado para arreglarlas, pero siguen sin hacernos caso”.

Quintana: “Llevamos varios años pidiendo que las calles se señalicen adecuadamente. Que pongan un paso de peatones, una señalética para que vayan más despacio los coche.... Todavía estamos esperando”.

SEGUIRAN EXIGIENDO QUE LES HAGAN CASO

El presidente de la asociación asegura que no van a parar hasta que tengan un lugar digno donde vivir. Dice que les parece un lugar inseguro, ya que hay gente que se juega la vida para desplazarse por la carretera, ya que carecen de aceras. Además ha asegurado que no tienen una buena conexión del transporte público y que incluso las paradas de guagua, no se parecen nada a las que nos podemos encontrar en otros lados de la ciudad.

Así cruza esta señora con su hijo la carretera todos los días para llegar a su casa en c/Juan Hidalgo.

Se sienten desplazados en relación con el resto de ciudadanos de la capital y espera que de alguna manera les hagan caso y se puedan reunir con el consistorio para que les solucionen estas demandas.