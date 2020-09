“Algunos de los inmigrantes de Arguineguín me dicen que sufren más aquí que en África”

Continúa el drama migratorio en Canarias, y es que las pateras no dejan de llegar hasta las costas de las islas y las autoridades competentes continúan sin encontrar soluciones alojativas para estas personas.

Así, según el Ministerio del Interior, la llegada de migrantes a las costas españolas a través de Canarias ha aumentado en lo que va de año un 512,6% con respecto a 2019 y se mantiene como la única vía de entrada que registra subidas.

Desde hace varias semanas el Muelle de Arguineguín se convertía en el lugar de asilo de los inmigrantes irregulares. Sin embargo, las condiciones en las que sobreviven han sido catalogadas por varias asociaciones y autoridades como “infrahumanas”.

Viven bajo unas carpas instaladas por la Cruz Roja, con un par de baños químicos y soportando las altas temperaturas que se alcanzan en el sur de Gran Canaria.

El presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias, Mame Cheikh ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que estas condiciones no debería vivirlas nadie, y que siente una tristeza que debería sentir toda la población. “Son personas jóvenes, mujeres y niños que salen de sus países por guerras, hambrunas y porque buscan un futuro. Muchos están huyendo de un peligro”, destacaba.

Según Mame Cheikh, se ha puesto en contacto con algunas de las personas que llegaban en las últimas semanas de forma irregular a las islas y les han confesado que las condiciones en las que los mantienen no responden a los derechos humanos. “Algunos de los inmigrantes afinados en Arguineguín me dicen que parece mentira que sufren más aquí –en Europa- que en África.”.

Y es que estas personas ven Canarias como un lugar de tránsito, ya que lo único que buscan, según el presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, es tener un conducto seguro para llegar a Europa. “Muchos tienen familiares en otros países, lo que deben hacer las autoridades es facilitar la movilidad territorial de estas personas”.

Mame Cheikh insiste en que entiende que Canarias “lamentablemente” no tiene capacidad para acoger a todas las personas que llegan hasta sus costas, por ello solicita respuestas a la Unión Europea.

“Este no es un fenómeno nuevo, desde 1994 llegan inmigrantes a Canarias, no entiendo que no se hayan establecido protocolos fijos, medidas y herramientas para ayudarles”, lamentaba.

MUCHOS PIERDEN LA VIDA EN EL ATLÁNTICO

Según Mame Cheikh, Europa no puede ser egoísta, dado que “aquí solo vemos que llegan en patera, pero el tránsito entre países dentro de África es mucho más duro”.

“Muchos salen de sus países y sufren violaciones, esclavitud…, saben que lo van a pasar mal, pero no pueden esperar más por el peligro que están viviendo en sus países”.

El presidente de la federación señala que solo están buscando una vida mejor, trabajando para ayudar a sus familiares desde Europa. Aunque no todos tienen “suerte”. “Muchas familias en África se pasan años sin saber nada de sus hijos, porque mueren en el Atlántico”.

Mame Cheikh contaba que uno de los inmigrantes llegados en patera hasta Canarias le contaba su experiencia. Él le decía que lleva 6 años sin poder ver a su familia porque salió de Mali, tuvo que pasar por Senegal y Mauritania y trabajar y ahorrar en estos países para poder embarcarse a España y, ya ha pasado 9 meses en uno de los centros de Cruz Roja sin poder salir, buscar un trabajo o ayudar a su familia. “No sabe qué le pasará mañana, está destrozado”, apuntaba Mame.

Desde la federación afirman que la solución está en los países de origen, en crear políticas que ayuden a las personas en sus residencias. “El problema no es ni Canarias ni España sino la Unión Europea, tienen que ayudar a estas personas porque se trata de una cuestión de Derechos Humanos”.