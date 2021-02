Alertan de que la obesidad infantil será un "tsunami" de gasto sanitario y piden un plan de choque

El catedrático de Medicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y especialista en diabates, Pedro Luis de Pablos, ha advertido este jueves de que si la obesidad infantil sigue subiendo en Canarias será un "tsunami" de gasto sanitario en las próximas décadas.

En una comparecencia en el Parlamento ante la comisión de estudio de la infancia en Canarias, ha reclamado a los diputados que la lucha contra la obesidad infantil sea una "política de todos" y no de solo cuatro años porque si no, el gasto en "parches" como operaciones quirúrgicas o 'by pass' va a "devorar" el gasto del sistema sanitario.

En esa línea, ha reclamado la elaboración de un gran estudio sobre la población infantil del archipiélago por tramos de edad, sectorizado por islas y que también distinga entre municipios rurales y urbanos, y más formación específica para profesores, pediatras y médicos para que sean los "aliados" en esta tarea.

"Hay que cuantificar el problema", ha comentado, por lo que ha pedido alguna línea de becas para hacer estudios en la red de Atención Primaria. De Pablos ha advertido que a partir de los 7 años, un niño obeso, en el 80 por ciento de los casos, será obeso en el futuro, por lo que ha insistido en "cambiar" el estilo de vida para evitar "problemas serios" a lo largo de su vida.

CADA VEZ MÁS FRECUENTE NIÑOS OBESOS CON PROBLEMAS DE RESPIRACIÓN POR LAS NOCHES

Aunque ha lamentado la ausencia de grandes estudios integrales, sí ha destacado que en las inspecciones sanitarias es "cada vez más frecuente" encontrar niños obesos que empiezan a referir problemas de respiración por las noches, más hipertensión en niños o hígado graso, lo que anticipa problemas cardiovasculares y aparición de cánceres en edad adulta.

Así, ha incidido en que "a medida que se aumenta el peso, aumenta la probabilidad de muerte precoz", y las personas obesas tienen un 88% por ciento más de probabilidades de generar un cáncer, especialmente en las modalidades de mama y útero.

De Pablos ha comentado que una persona con buenos hábitos de vida puede disfrutar de hasta 10 años más de vida en plenitud, sin patologías como la diabetes, el cáncer o la hipertensión pero "hay que sembrar en la infancia".

Asimismo, ha alertado de que en el caso de las niñas con obesidad, pasan a trastornos de conducta alimentaria durante la adolescencia afectadas por la 'cultura de la imagen' y su poca relevancia social si tienen peso elevado.

"Pasan de comer de todo a no comer", ha comentado, subrayando que cada vez son más frecuentes las anorexias nerviosas en los hospitales.

MÁS DEPORTE Y ALIMENTOS DE PROXIMIDAD

El catedrático de la Ulpgc ha puesto como ejemplo de buenas prácticas un programa del Gobierno de Estados Unidos, bajo el mandato de Barack Obama, que abogaba por potenciar la "comida sana" y la actividad física, y en ese sentido, ha tildado de "error" que en Canarias esté bajando el consumo de plátano y gofio. "Hay que incluir alimentos de proximidad en la dieta", ha señalado.

Así, ha insistido en que los potajes "son maravillosos", ironizando con el hecho de que en Gran Canaria no se hacen buenos potajes sin grasa. "No los conozco, solo en casa de mi suegra, en Guía", ha agregado.

Además, ha defendido que se coma "fruta y verdura todos los días" y que se hagan "etiquetados claros" en los productos, y apelado a "convencer" a los chef y los restaurantes de que pongan en el mercado menús saludables. "Van a vender, es oportunidad de negocio", ha destacado.

No ha ocultado tampoco que Canarias es una de las comunidades autónomas a la cabeza en sedentarismo y consumo de televisión cuando como mínimo, "hacen falta 60 minutos diarios deporte", por lo que reclamó más actividad física en los centros educativos y que los niños "disfruten y jueguen".