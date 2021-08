Alemania elimina el semáforo rojo para viajar a Canarias

Alemania ha eliminado la zona de riesgo alto por covid-19 para Canarias desde este lunes. El país, que es uno de los principales emisores de turistas para las islas, ha pasado al archipiélago al semáforo ámbar permitiendo así que los viajeros que escojan este destino para sus vacaciones no tengan que realizar cuarentena a la vuelta a su país.

Tom Smulders, vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que se trata de una “muy buena noticia” que esperaban. Insiste en que la inclusión del archipiélago en el nivel rojo no solo influía por la cuarentena que tenían que cumplir los residentes alemanes al volver a su país, sino en la recomendación de no viajar que psicológicamente era muy fuerte. “Si su Gobierno les dice que es mejor no viajar a Canarias la mayoría no lo va a hacer, por eso esta es una noticia tan buena”.

El vicepresidente de la patronal turística en Las Palmas destaca que este es uno de los países más importantes para promover la recuperación turística en las islas que han pasado un verano “pésimo”. “Esperemos que este sea el primer paso para la recuperación económica y que mejore mucho la situación en la temporada de invierno”.

Para ello, Smulders insiste en que hay que continuar incidiendo en la importancia de la vacunación, ya que solo si se frenan los casos de covid-19 se podrán centrar todos los esfuerzos en recuperar la economía. “No tendremos los datos de 2019 o 2018, pero puedo casi garantizar que si se estabiliza la pandemia en invierno habrá una mejora económica”.

Desde el sector turístico están esperanzados con la apertura de Alemania, aunque advierten a la población de que es esencial seguir cumpliendo con las medidas sanitarias para que la pandemia no se descontrole.