Alejandro Marichal: “La alcaldesa me hizo subir el salario a un trabajador sin procedimiento alguno”

Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana ha asegurado esta mañana que saldrá del cuatripartito formando en el municipio dejando a Nueva Canarias, Partido Socialista y Ciudadanos. Esta decisión la han tomado después de que la alcaldesa, Conchi Narváez, decidiera destituir de sus concejalías a Alejandro Marichal y Pino Dolores Santana, por lo que consideraba, desavenencias.

Alejandro Marichal ha insistido en que la regidora estaba acostumbrada a “hacer lo que le parecía a su antojo”. Sin embargo, destaca que en Coalición Canaria “somos gente seria y no estamos para artimañas”.

El concejal indica que tiene pruebas y, por eso puede afirmar que, Narváez le dio indicaciones para subir a un trabajador su salario sin procedimiento alguno. “Yo firmé ese procedimiento sin saber que me habían colado ese gol”.

Marichal insiste en que el grupo de gobierno municipal ha justificado con “una excusa” la expulsión de sus cargos. “Aunque fuera cierto lo que dice, ¿sería motivo para romper el pacto de Gobierno?”.

El edil que dirigía el área de Recursos Humanos ha indicado que estaban ahí para servir a los ciudadanos y ciudadanas del municipio y no para responder a las necesidades de la alcaldesa. “Yo vengo de la empresa privada, no soy político, solo me interesa el bienestar de los vecinos”.

Destaca que esperan que este viernes cesen a los otros dos concejales del partido nacionalista que continúan en sus cargos municipales y, en el caso de que el ahora tripartito no tome la decisión, se irán. “Coalición Canaria es esto, somos estos concejales a los que han echado, así que nos iremos del Gobierno”.

Por su parte, Pablo Rodríguez, secretario de CC en Gran Canaria, asegura que esta desavenencia ocurrida en San Bartolomé de Tirajana no afectará a los pactos de Gobierno del resto de municipios de la isla. “Sería como castigar a vecinos de otros municipios por lo que pasa aquí, no somos así estamos para defender los intereses de los ciudadanos y cumplir acuerdos”.

Indican que no pueden confirmar, por el momento, que se vaya a llevar a cabo una moción de censura en el municipio sureño, pero están abiertos a dialogar con otros partidos sobre lo que pueda ocurrir en el futuro.