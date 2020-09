Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, aseguraba en los micrófonos de COPE Canarias que el afinamiento que se vive en el Muelle de Arguineguín de los inmigrantes que llegan de forma irregular a las costas de Canarias está provocando situaciones de descontrol. Estas personas están alojadas en carpas de la Cruz Roja ante la saturación de los espacios destinados a esta labor. “Están todos mezclados”, denunciaba.

Bueno insistía en que de esta forma, los test PCR que se les realizan a la llegada no están siendo útiles, dado que después los mantienen a todos en el mismo espacio sin cumplir con las medidas de distanciamiento físico recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación de los contagios.

El suelo del Muelle de Arguineguín, bajo unas carpas para cubrirse del sol y la noche y sin las condiciones mínimas de higiene es el escenario en el que tienen que convivir estas personas cuando llegan de forma irregular.

A esto se suma que algunos de ellos, ante la situación de insalubridad que viven, decidan huir de este espacio en el que están retenidos mientras se les localiza otra ubicación para pasar la cuarentena obligatoria. En la madrugada de ayer se localizaba a tres inmigrantes que habían huido de las carpas. Sin embargo, continúan sin localizar a 16 inmigrantes que se escaparon de la zona acordonada del Muelle.

“No sabemos donde están, no sabemos si los PCR les han dado positivo o no, a lo que se suma el nerviosismo que hay entre los vecinos del municipio. No sabemos lo que puede deparar todo esto”, denunciaba Onalia Bueno.

La regidora del municipio sureño insistía en que las soluciones las debe dar el Estado, ya que Canarias no tiene más capacidad para acoger a inmigrantes irregulares.

Onalia Bueno solicitaba la solidaridad territorial del resto de España para acoger a estas personas, que no están siendo tratadas dignamente estando tiradas en el Muelle de Arguineguín, como ya se hizo en 2006 cuando se produjo la crisis de los cayucos.

Onalia señalaba que aún no se han alcanzado las cifras de ese año, pero apuntaba “habrá que esperar a ver qué ocurre hasta final de año”.

La delegación del Gobierno por su parte asegura que son un total de 18 personas las que se escaparon y de ellos ya se habrían encontrado a un total de 10 personas en el municipio de Mogán.