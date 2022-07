El alcalde de Puerto del Rosario cesa de sus competencias al concejal condenado por acoso a una asesora

El alcalde de Puerto del Rosario (Fuerteventura), Juan Jiménez, ha anunciado este martes el cese de sus competencias del concejal José Juan Herrera Martel, responsable de Servicios, obras, comercio, cementerios y consumo, después de su condena judicial por un delito de acoso sexual a una asesora municipal.

Jiménez ha avanzado en declaraciones a los medios que "en los próximos días se redistribuirán esas áreas entre los concejales que se decida" y ha destacado su "pleno respeto al proceso judicial", dando la "enhorabuena" a la víctima.

Así, dijo que al consistorio le toca "asumir cualquier dictamen que emane de las instancias judiciales" y ha dicho que lo que vienen defendiendo durante estos dos años han sido "los procesos judiciales".

EL ABANDONO DEL ACTA, "POTESTAD" DEL CONCEJAL

Sobre si el concejal abandonará su acta, el alcalde ha dicho que esa es una "potestad" de la persona electa: "es una cuestión personal sobre la que yo no puedo decidir".

Mantuvo también que no tiene certeza sobre cuándo debe cumplir esa condena de inhabilitación para sufragio pasivo y dijo que depende del condenado, de su estrategia judicial y de su partido, Plataforma por Fuerteventura.

EL ALCALDE CREE QUE PODRÁ SEGUIR "EL RESTO DE LA LEGISLATURA"

Preguntado por si teme inestabilidad en el grupo de gobierno municipal, el alcalde dijo: "no temo nada, no me preocupa especialmente, entiendo que lo que es importante es la defensa de los intereses públicos. Quién lo haga no es tan importante", aunque precisó que cree que podrá mantenerse "el resto de la legislatura".