El alcalde propone que Pedro Montesdeoca sea hijo predilecto de La Aldea

El alcalde de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, Tomás Pérez, ha contactado con los portavoces de los grupos políticos con representación en Ayuntamiento para proponer que, en el primer Pleno ordinario que se celebre, se nombre a Pedro Montesdeoca Ramos como Hijo Predilecto del municipio.

Una vez aprobado, se hará entrega de la distinción en la próxima edición del acto de Honores y Distinciones del municipio, según ha destacado el Consistorio.

Las Palmas de Gran Canaria 07 may 2020 - 10:16

El traumatólogo Pedro Montesdeoca, que falleció de forma repentina esta madrugada, es originario de La Aldea de San Nicolás y su muerte ha causado "una honda impresión y tristeza en todos los vecinos".

El regidor agrega que fue "un gran embajador del municipio" y "una pérdida irreparable, gran profesional y una extraordinaria persona, siempre dispuesto a colaborar, apegado a su pueblo y a sus vecinos, y para mí, un amigo, y en general una pérdida muy triste para todo el municipio".

Pedro Montesdeoca trabajaba en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, era el jefe de los Servicios Médicos del CB Gran Canaria y presidente del Foro Roque Aldeano, asociación desde la que siempre defendió la necesidad de una nueva carretera para La Aldea de San Nicolás.

"Su fallecimiento ha causado una gran conmoción en el municipio, así como en todas las personas de los ámbitos deportivo y sanitario que lo conocieron y trataron", concluye.

INFINITAS MUESTRAS DE CARIÑO

Desde que los ciudadanos se enteraron de esta triste noticia, han sido infinitas las muestras de cariño, que han tenido diferentes sectores sociales de la sociedad canaria por esta repentina muerte. En las redes sociales, no solo lo han querido recordar sus amigos, sino también compañeros de profesión, instituciones públicas, así como muchos vecinos de La Aldea, que han realzado su figura como un "luchador incansable por nuestro municipio". Sin duda, va a dejar una huella irremplazable en nuestra sociedad.

Tener el honor de ser concejal de la ciudad en la que nací me ha proporcionado también la inmensa oportunidad de conocer a personas maravillosa. No me cabe duda que una de ellas ha sido Pedro Montesdeoca.



