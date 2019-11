El alcalde de Pájara acusa a su socio de orquestar la moción de censura en su contra

El alcalde de Pájara (Fuerteventura), Miguel Ángel Graffigna, ha presentado en la mañana de este lunes su renuncia como primer edil del municipio "a la vista de la moción de censura contra mi persona que se ha orquestado por parte de otros grupos políticos, entre ellos mi socio de gobierno Pedro Armas".

Según ha informado Coalición Canaria (CC), el ya ex alcalde ha señalado que se "aparta" para no ser el "problema" en el municipio. "Si mi persona incomoda --continuó-- no seré yo quien dificulte la gobernabilidad de Pájara, el pleno en este caso es soberano y deberá decidir quien debe llevar las riendas del municipio".

"Ha sido un honor participar en este gobierno ya que nunca pensé que volvería a la vida pública activa. Ha sido un tiempo de luchar por mi pueblo y de volver a reencontrar viejos amigos y sobre todo de hacer muchos nuevos", concluyó Graffigna.