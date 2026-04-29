El alcalde de Moya vive el simulacro de incendio con nervios y mucha intensidad: "Parece que se va a quemar mi casa"

El municipio de Moya, en Gran Canaria, es el escenario de un simulacro de incendio forestal de gran realismo que su alcalde, Raúl Afonso, está viviendo con especial intensidad. Desde el puesto de mando avanzado, Afonso ha confesado sentirse "sinceramente, hasta con los nervios encima", describiendo una experiencia que supera la de un simple ejercicio. "La verdad que es un simulacro, pero está uno aquí, en el puesto de mando avanzado, como si fuese una realidad", ha asegurado el regidor.

Yo lo estoy viviendo como si fuese real, la verdad" Raúl Afonso Alcalde de Moya

El impacto del simulacro se ve amplificado por el uso de tecnología de última generación. Según ha explicado el alcalde, se están utilizando imágenes con inteligencia artificial que recrean el fuego de manera hiperrealista, lo que contribuye a la tensión del momento. "Las imágenes es lo que a veces ya nos confunden, porque son, parecen reales cuando son virtuales", ha señalado Afonso, quien llegó a pensar: "parece que se va a quemar mi casa".

Entrevista Raúl Afonso, alcalde de Moya

Parece que se va a quemar mi casa" Raúl Afonso Alcalde de Moya

Un escenario complejo de nivel 2

El ejercicio ha escalado a nivel 2, por lo que el mando ha sido asumido por el Gobierno de Canarias. La situación simulada se ha complicado progresivamente, obligando a la evacuación de parte del barrio de Cabo Verde y al confinamiento de otras zonas. Además, se han añadido accidentes de tráfico con heridos y cierres de vías para poner a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia.

Para hacer frente a la magnitud del falso incendio, se han movilizado dos helicópteros que ya operan en la zona y se ha solicitado el refuerzo de la UME y de medios aéreos de Tenerife y La Gomera. El guion del simulacro, diseñado por el director Federico Grillo, comenzó con un accidente de dos coches, uno de los cuales se incendió tras caer por un barranco, dando origen a un fuego que avanza hacia el casco de la villa de Moya.

Entrevista Raúl Afonso, alcalde de Moya

Coordinación y aprendizaje

Raúl Afonso, quien ya tiene experiencia en incendios reales, se ha mostrado "bastante sorprendido" por el alto nivel de coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y emergencia. "Se va viendo cómo va evolucionando, cómo la Guardia Civil asume lo de la seguridad, cómo se van coordinando entre todos, cada uno lleva sus funciones", ha destacado el alcalde desde su posición en el puesto de mando.

Uno de los objetivos clave de este ejercicio es detectar posibles fallos para mejorar los protocolos de actuación. Afonso ha explicado que hay "jueces" (observadores) desplegados que "están apuntando todo lo que ellos ven". Al finalizar, una reunión servirá para analizar los errores y determinar "en qué tenemos que mejorar", un proceso fundamental para estar preparados ante una emergencia real.

Entrevista Raúl Afonso, alcalde de Moya

Un simulacro ofrecido por el municipio

La elección de Moya como sede del simulacro surgió por iniciativa del propio alcalde. En una reunión de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) en Tenerife, Afonso propuso su municipio para acoger el siguiente gran ejercicio de Canarias. "Dije, bueno, pues, debieran hacer uno en Gran Canaria, y si lo tienen previsto y quieren hacerlo en el término municipal de Moya, pues, puertas abiertas las tienen", ha relatado.

Para evitar la alarma entre la población, el Ayuntamiento de Moya llevó a cabo una intensa campaña de comunicación durante las semanas previas. La información se difundió por redes sociales, a través del "boca a boca", en colegios, el instituto, el centro de salud e incluso se pidió a los párrocos que lo anunciaran en misa. Además, está previsto el uso del sistema de alertas ES-Alert para notificar a los móviles de los ciudadanos las órdenes de confinamiento y evacuación.