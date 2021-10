Un alcalde de Lanzarote revela que tiene ELA y que piensa seguir adelante

El alcalde de San Bartolomé (Lanzarote), Alexis Tejera (PSOE), ha comunicado este miércoles a los vecinos del municipio que le han diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad sin cura que progresivamente lo irá debilitando y mermando su movilidad, pero también que piensa seguir con su responsabilidades "mientras pueda".



En una carta a la que han respondido con mensajes de apoyo diferentes políticos de su partido, empezando por los presidentes de los Gobiernos de España y Canarias, Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres, Tejera explica a sus conciudadanos que hace un año ya que padecía síntomas que estaban bajo estudio y resultado ser ELA.



"Quiero comenzar esta carta subrayando que mi elección como alcalde ha sido para mí un honor, un privilegio, uno de los mayores regalos que me ha dado la vida. Siendo consciente de la enorme responsabilidad y de las muchas renuncias que implicaría este cargo, di ese paso y lo hice por el amor que siento por el pueblo que me vio nacer", asegura el regidor municipal.



Tejera añade que hace pública su enfermedad porque cree necesario que los vecinos sepan qué le pasa, porque siente que le debe "transparencia a toda la Corporación y a los trabajadores municipales" y porque, para él, "era importante no mantener más este asunto en el ámbito estrictamente privado".



"A día de hoy tengo claro que, mientras pueda, continuaré con esta responsabilidad tan bonita y noble que todos ustedes me entregaron aquel 27 de mayo de 2019. Me siento con fuerzas para hacerlo y tengo la suerte de contar con todo el apoyo de mi familia, amigos y compañeros", apunta, antes de expresar su gratitud al trato que recibe de médicos, fisioterapeutas y logopedas.



Tejera confía en que su "condición de persona pública contribuya humildemente a visibilizar las enfermedades raras o desconocidas y a concienciar de esa necesidad de incrementar los esfuerzos en investigación para lograr tratamientos eficaces".



A través de Twitter, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le traslada su "cariño" y le contesta: "Es un orgullo compartir partido con personas como Alexis. Eres un ejemplo de compromiso y superación"



Por su parte, el líder de los socialistas canario y presidente de la comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, defiende en la misma red social que Tejera ha dado "todo un ejemplo de un valiente: magnífico compañero que da una lección de compromiso".

