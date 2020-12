El alcalde de la capital grancanaria se pone en cuarentena, tras contacto con un positivo

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), ha anunciado esta noche que se pone en cuarentena, tras haber tenido contacto recientemente con una persona que ha dado positivo en coronavirus.

"Tras haber mantenido contacto recientemente con un caso positivo de coronavirus, siguiendo el protocolo sanitario, me he realizado una PCR y permaneceré en cuarentena los próximos días. Me encuentro bien y estoy a la espera de los resultados de la prueba", explica el regidor de la capital grancanaria, en su cuenta de Twitter.

Tras haber mantenido contacto recientemente con un caso positivo de coronavirus, siguiendo el protocolo sanitario, me he realizado una PCR y permaneceré en cuarentena los próximos días. Me encuentro bien y estoy a la espera de los resultados de la prueba. — Augusto Hidalgo (@HidalgoAlcalde) December 21, 2020

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebra mañana, martes, a las 9.00 horas su pleno ordinario de diciembre, en el que no estará su alcalde, de acuerdo con este anuncio.

Hidalgo es el segundo político canario de primera línea que se pone en cuarentena en los últimos días. El pasado jueves, inició un periodo de aislamiento el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), tras dar positivo en una prueba PCR.