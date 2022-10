Alba entrará mañana en prisión si no se paraliza el auto, asegura su esposa

El exmagistrado Salvador Alba entrará este martes en la cárcel para cumplir una condena de seis años y medio si no se le concede el indulto que ha solicitado o paralizan su internamiento las últimas alegaciones que presentó tras recibir el auto de notificación de ingreso en prisión el pasado jueves en su domicilio de Gran Canaria.



Según ha informado a Efe su mujer, la letrada de Administración de Justicia Teresa Lorenzo, su marido se encuentra en la península ya para presentarse antes de las 15.00 horas de mañana en prisión, que es cuando termina el plazo (de acuerdo con el cómputo que ella realiza del margen que se le dio: un día).



El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condenó a Salvador Alba por delitos de prevaricación, falsedad y cohecho por haber manipulado una instrucción penal para perjudicar a la juez Victoria Rosell, cuando esta era diputada de Podemos en el Congreso, sentencia que es firme desde el pasado mes de noviembre.



La esposa de Lorenzo se ha quejado de las irregularidades que entiende que se han cometido en este proceso contra Salvador Alba y ha dicho que su marido se presentará voluntariamente para evitar "otro número" y que lo hará en una de las cinco prisiones con módulos de seguridad para autoridades.



Estas prisiones se encuentran en la península y son las de Estremera, en Madrid; Sevilla I; Castellón II, Monterroso, en Lugo; y Logroño, en La Rioja.



En las últimas alegaciones para tratar de que se anule el auto de prisión, su letrado Nicolás González-Cuéllar aduce una serie de posibles irregularidades en la tramitación de anteriores recursos de su cliente, Salvador Alba, que considera que deberían a suspender su ingreso en prisión.



Alba ha alegado a través de su abogado que había una magistrada a la que también había recusado, Gloria Poyatos, en la sala que debía decidir sobre otra de sus recusaciones, la de presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, y que esta intervino en ese asunto cuando todavía estaba recusada formalmente, asegura.



Para la defensa, se incurrió en una nulidad de actuaciones que debería hacer que el TSJC dejara sin efecto su orden de ingreso en prisión.



También sostiene el abogado de Salvador Alba que no se le ha contestado a su petición secundaria, pues no solo pedía que se le exonerara de ir a prisión por motivos de salud (argumento que han desmontado los informes de los médicos forenses), sino que también planteaba que al menos se aplazara su encarcelamiento hasta que se curara.



Y por último dice que no se la respondido a su petición de suspensión de la ejecución de la pena en tanto se tramita el indulto que ha solicitado al Gobierno.