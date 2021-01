Alarma en los sanitarios: Gran Canaria no está mejorando sus cifras de coronavirus

La evolución epidemiológica que presenta Gran Canaria está generando una gran preocupación en el ámbito sanitario. Cinco días después de que entraran en vigor las medidas impuestas por el nivel 3 de alerta, la isla no mejora y las cifras continúan con una marcada tendencia al alza, con una incidencia que no para de crecer tanto a 7 como a 14 días, y el número diario de nuevos casos activos, que no cede y continúa por encima del centenar cada jornada.

Empezando por este último dato, desde el jueves 14 de enero, tan solo el lunes 18 se bajaba de los cien casos, aunque por poco. En esa jornada se registraban 97. El resto de días, el incremento diario mantiene un ritmo muy fuerte al alza. El lunes 14 hubo 127 casos, 164 el martes 15, 111 el 16, 164 el día 17, el martes 19 se registraban 135 casos y 137 el miércoles 20, hasta ayer jueves en el que se contabilizaban 167 casos en tan solo una jornada.

De forma paralela, la incidencia acumulada ha experimentado un repunte considerable. Arrancabamos el año con 49 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días y ahora mismo se registran 109 casos. Un aumento de más del 100%. Con la estadística a 14 días ocurre lo mismo. El 1 de enero el dato era de 83,8 casos y este jueves se situaba en 201.

Estas son cifras, pero el covid también son las caras de los pacientes que acuden a los hospitales. En el Doctor Negrín, son ya más de 70 los pacientes a los que se atiende por esta dolencia y 11 de ellos están en la Unidad de Cuidados Intensivos. El centro ha tomado la decisión de aplazar las operaciones quirúrgicas no urgentes. En el Hospital Insular, se ha habilitado una planta específica para esta dolencia.

Será en la reunión de la próxima semana cuando el Gobierno de Canarias evalúe la situación de Gran Canaria y decida si rebaja el nivel de alerta a 2 o lo prorroga durante dos semanas más. Con estas cifras sobre la mesa, esta última opción parece ahora mismo la más probable.