Aguas fecales en Paseo de Chill por un mal mantenimiento del alcantarillado

En redes sociales se ha difundido un vídeo en el que puede observarse cómo se filtran aguas fecales muy cerca del parque Doramas en un muro de Paseo de Chill. Algunos usuarios en redes sociales criticaban la falta de mantenimiento existente en la ciudad lo que propicia imágenes como esta. También criticaba esta acción David Suárez, concejal de Coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria, quien no culpaba a las lluvias.

Las fotos y vídeos eran grabados tras las pasadas lluvias del 11 de diciembre cuando el sistema de alcantarillado colapsó y no pudo hacer frente a la cantidad de agua recibida. Suárez ha asegurado en los micrófonos de Cope Canarias que esto "no se debe a los fenómenos meteorológicos", ya que apuntaba a que "si se limpian las alcantarillas este tipo de sucesos que crean olores e imágenes indeseadas no se repetirían".

Él pide al consistorio capitalino que se ponga "manos a la obra" antes de que ocurran este tipo de sucesos, ya que apunta a que "siempre esperan a que ocurra lo peor para actuar". Insiste en que es esencial en la limpieza de la ciudad el mantenimiento del alcantarillado para que no se desborde con las lluvias que sufre la ciudad.