Aglomeraciones en las montañas de Gran Canaria en pleno nivel 3 de COVID

Hosteleros de Gran Canaria ponen el grito en el cielo tras ver las imágenes de una gran afluencia de personas en los barrancos, caminos reales y cumbres de la isla. A pesar de estar en el nivel 3 de alerta por COVID, muchos ciudadanos aprovechan el fin de semana para acudir a las zonas montañosas y disfrutar de un día en el campo.

Muchos de ellos no siguen las normas sanitarias y caminan sin la mascarilla puesta o incluso se puede ver una gran afluencia de gente buscando la fotografía perfecta.

Es la denuncia que han hecho varios hosteleros de la isla. Se quejan de que no hay control en los parajes naturales, mientras que sus negocios están abocados al cierre, por las fuertes restricciones en el sector de la restauración.

En el vídeo podemos ver a muchos ciudadanos en la zona de los Azulejos, en el sur de Gran Canaria, caminando por la montaña,aparentemente sin guardar la distancia social y sin mascarillas puestas.

Una situación que ha provocado un gran enfado entre algunos hosteleros que no salen de su asombro con estas imágenes.

Este fin de semana la zona de 'El Risco' de Agaete también dejaba imágenes sorprendentes de personas haciendo colas para empezar la ruta hacia el denominado 'Charzo azul'.

Como se pueden imaginar muchas críticas al respecto, sobre todo del sector de hostelería y restauración que no salen de su asombro y no entienden que no haya un mayor control policial.

Reclaman que se aumente la presencia policial en esa zona, ya que ellos están sufirendo mucho con las nuevas restricciones, que entre otras cuestiones les limita su aforo e inhabilia la zona interior de los restaurantes.