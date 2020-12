Agentes de la capital grancanaria: "Se esperan 10.000 fiestas a nivel nacional”

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria está preparando la llegada de la Nochevieja de 2020. Una jornada que presumen será “especial y algo complicada”, ya que la situación no se ha vivido con anterioridad.

Iván Jiménez, agente de la Policía Local de la capital grancanaria, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que, a pesar de que en teoría deberían tener una noche tranquila ante las restricciones existentes por la pandemia del coronavirus –toque de queda de 1:30 horas a 6:00 horas y reuniones de no más de 10 personas-, en la práctica “tendremos mucho más trabajo”. “Se esperan a nivel nacional unas 10.000 fiestas ilegales”, ha apuntado.

Este policía ha confesado, además, que no hay agentes suficientes para poder controlar que toda la población cumpla con las medidas sanitarias. Por ello solicita la colaboración ciudadana, “solo pedimos que se cumpla la ley. Además, tenemos a los mejores policías del mundo para ayudarnos que son los vecinos”, destaca.

Según Iván Jiménez, es “muy importante” la colaboración de la ciudadanía, para evitar mayores contagios y “no jugar con la salud de todos”.

“Las fiestas van a existir, la gente no es consciente de la situación que tenemos y parece que no va con ellos. Hace 15 días, una sola unidad puso 30 denuncias por no usar mascarilla”, lamenta.

Desde la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria señalan que cualquier vecino que tenga dudas sobre las medidas sanitarias que se deben cumplir en el día de hoy puede ponerse en contacto con la Policía Local, Nacional, Autonómica o la Guardia Civil que estarán disponibles para solventar cualquier duda.

RECOMENDACIONES DE LOS BOMBEROS

Los bomberos, por su parte, han querido recalcar las recomendaciones habituales de estas fechas señalas. El Cabo Eduardo, miembro del Consorcio de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, ha solicitado prestar especial atención a los menores. “Hay que tener precaución con los más pequeños y los calderos al fuego, también evitar dejar pastillas a su alcance”, señala.

También ha recordado tener especial cuidado con los enchufes recalentados que pueden provocar un incendio y, en relación a estas fechas, incidía en la vigilancia de la pirotecnia.“Hay que tener cuidado con la forma de manipularla y con donde se tira”.

Los bomberos aseguran que esta Nochebuena tuvieron “menos trabajo del habitual” y esperan que se repita la tónica en esta jornada de final de año.