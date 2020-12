Afectados por la huelga de médicos especialistas: “Esperé hora y media hasta que dijeron que no me atendían"

La Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias salía hoy a la calle en caravana de vehículos con el objetivo de continuar con el apoyo a la huelga por lo que consideran el "abuso" de los contratos temporales de los médicos especialistas y en demanda de una OPE restringida.

Desde COPE Canarias nos hemos puesto en contacto con una paciente que acudía ayer en su cita con el digestivo al Hospital Insular de Gran Canaria. Teresa ha denunciado que no sabía que los médicos estaban en huelga y nadie se lo comunicó en la entrada al hospital.

La afectada estuvo una hora y media esperando a ser atendida por la facultativa con la que tenía cita, al igual que el resto de pacientes, que no tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo con este sector profesional.

No se lo comunicaron hasta que, después del tiempo de espera sin tener indicios de que hubiera pacientes en la consulta, Teresa se encamina a preguntar a una trabajadora de la limpieza del centro hospitalario si está la especialista en el servicio digestivo en su puesto habitual.“Fue esta trabajadora la primera que me informó. Me dijo que en la consulta no estaba y que había huelga”.

Teresa ha señalado quehabía papeles que informaban de la huelga, pero hacían referencia al día 11 de diciembre."No sabía que continuaba”.

La afectada se dispuso entonces a acudir al mostrador, donde le confirmaron que no habría ningún médico que la atendiera en la hora que tenía previsto. “Me dijeron que había huelga que no nos atendían y que ya me llamarían”.

Una situación que han vivido decenas de pacientes que tenían citas previas concertadas con médicos especialistas que no están acudiendo a sus puestos de trabajo con motivo de solicitar una solución en relación a su estabilidad laboral.

Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud ha insistido en que están tratando de buscar una solución para los trabajadores con los que se reunirán el próximo viernes 18 de diciembre con el objetivo de parar las jornadas de huelga que, según ha apuntado “no benefician a nadie”.