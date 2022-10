Un afectado por el retraso de las ayudas al alquiler en Telde: "No puedo dormir tranquilo"

Desde hace seis meses los ciudadanos más vulnerables de Telde esperan por una ayuda al alquiler que no llega, porque faltan interventores que den el visto bueno. Es un problema grave que provoca que muchos padres de familia y personas enfermas sobrevivan a duras penas para llegar a fin de mes.

En el último año y medio, han pasado por Telde numerosos interventores que han durado apenas unos meses en su cargo, porque terminan marchándose. Sin embargo, los interventores accidentales sí tienen tiempo de firmas las nóminas de los trabajadores municipales.

Carlos Carreño, candidato de Unidos por Gran Canaria, denunciaba en los micrófonos de COPE Canarias esta indignante realidad: “Hay muchas familias que todavía no han percibido ese dinero con el que hacer frente a sus rentas y tienen que pedirlo prestado. Personas enfermas, padres de familia y personas en riesgo de exclusión...Todo el mundo está pendiente de recibir esa ayuda y otras, no sólo las del alquiler. Ayudas que, sin la firma de un interventor, no se pagan”, denunció.

Carreño conoce el motivo principal del retraso en el pago de las ayudas: “Hace seis o siete meses que no tenemos un interventor. Los dos últimos han durado meses. Yo creo que entran, ven el panorama y dimiten”, aseguró, antes de agregar que “lo que sí se hace es nombrar a un interventor para firmar las nóminas de los trabajadores municipales. Nunca hubo una situación así y es lamentable que ellos se paguen el sueldo y que no hagan lo mismo para que las ayudas lleguen a las personas vulnerables”

Uno de las personas afectadas por el alarmante retraso en los pagos es Cristofer, quien confesó que “mi situación es insostenible. Llevo seis meses esperando por la ayuda que es un alivio para mí. Estoy frustrado y llamo todos los días a Servicios Sociales, pero no cogen el teléfono y no dan la cara”.

Cristofer es padre de familia, tiene una discapacidad y está en el paro: “Estoy tirando como puedo y gracias a la familia que me paga dos o tres meses de agua o de luz. Yo pago 400 euros de alquiler, suministros aparte, y la paga es de 460 euros. No puedo dormir tranquilo. Imagínense mi situación”, expresó.

Por último, el candidato de Unidos por Gran Canaria, recordó que “para firmar ese tipo de ayudas es necesaria la figura de un interventor. Nadie que no lo sea está capacitado para firmar ese tipo de ayudas y no creo que se atrevan a firmar sin cumplir con los requisitos de la figura del interventor”





















