La AEGC será acusación particular a un conductor que embistió a unos agentes

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) se personará como acusación particular contra un conductor que embistió a agentes de una patrulla que le dieron el alto tras haberse dado a la fuga cuando ya otros le habían ordenado parar por circular de forma temeraria causándoles diversas heridas en Lanzarote, según ha anunciado este domingo.



"Velar por que se haga justicia y caiga todo el peso de la ley contra este individuo que puso en riesgo la vida de nuestros compañeros y la de aquellos ciudadanos que la madrugada del jueves al viernes circulaban por la LZ-20", carretera en que se registraron los hechos, es el propósito de la iniciativa, informa en un comunicado dicha organización.



La cual relata que, en un primer momento, "el conductor se dio a la fuga, llegando a colisionar con varios muros y balizas, circulando varios kilómetros en dirección contraria poniendo en serio peligro la integridad del resto de conductores" hasta toparse finalmente con otra patrulla de la Guardia Civil con uno de los agentes en la carretera dándole el alto.



Y destaca que, pese a todo, "no atendió al requerimiento y atropelló a los agentes, que sufren diversas heridas", en especial uno al que hubo que trasladar al hospital con fractura de hombro.



La AEGC subraya que "el individuo, que ha dado positivo por drogas y alcohol, finalmente fue detenido y llevado ante el juez, quien le puso en libertad con cargos", algo que califica como "una decisión que es incomprensible, ya que estamos hablando de un individuo que ha cometido varios delitos".



Puesto que -argumenta-, "de entrada, estaba huyendo de la Guardia Civil, desobedeció una orden de un agente de la autoridad y además trató de volver a huir lanzando su vehículo contra los agentes".



Desde la AEGC se plantea que "la ley marca unas pautas a las que los jueces están atados a la hora de decretar la prisión provisional", pero que, ante esa situación, considera preciso modificar la normativa actual.



Además, sostiene que "no solo es necesaria una revisión de la Ley de Seguridad Vial para que las penas por estos delitos se endurezcan y los autores no queden en libertad", sino que también, a fin de proteger a las fuerzas policiales, se debe atender "una vieja reclamación" de quienes trabajan en ellas.



Demanda que consiste en que "seamos reconocidos como autoridad y no como agentes de la autoridad, para que cualquier agresión que suframos no quede impune, como ocurre en muchos casos ahora", detalla la asociación.