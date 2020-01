AECC Fuerteventura: "El trato a los pacientes oncológicos es tercermundista"

La Asociación Española Contra el Cáncer ha denunciado la situación de asistencia insuficiente en la que se encuentran los pacientes oncológicos en el Hospital Insular de Fuerteventura.

El servicio cuenta habitualmente con dos oncólogos, pero desde abril del pasado año una de ellas se encuentra en situación de baja por maternidad y el otro se ha hecho cargo de todo el servicio.

A esta situación hay que sumarle que a partir de mañana y hasta febrero, la persona encargada hasta ahora del servicio, va a cogerse vacaciones y lo sustituirá otro médico especializado de lunes a viernes, en horario de media jornada.

La presidenta insular de la Asociación Española contra el Cáncer, Isabel Laucirica, ha relatado en nuestros micrófonos que los dos especialistas que hay contratados en el servicio de oncología son suficientes para afrontar el trabajo diario de los pacientes.

También apuntaba a que este problema se viene dando desde abril del pasado año, del 2019, en el que uno de los oncólogos, se cogió una baja por un embarazo de riesgo. "Este baja a día de hoy no se ha llegado a cubrir nunca", añadía.

Nos contaba como otro doctor asumió esa baja, pero no podía asumir las revisiones de su compañera y los suyos en su totalidad, ya que se acumulaba mucho trabajo. "Se ha ido acumulando y se ha ido creando una lista de espera de revisiones", apuntaba.

A partir de mañana, el único doctor que cubría este servicio se va de vacaciones y la solución que les han dado desde su hospital de referencia, el Insular de Gran Canaria, es que "tan solo tengamos un oncólogo de lunes a jueves, a media jornada". Algo que la presidenta insular de la asociación lamenta.

Isabel Laucirica: "En febrero se incorpora el doctor de sus vacaciones, pero hasta mayo la doctora no se reincorpora, con lo cual tenemos el mismo problema. Es una situación que desde el principio no se les ha dado una solución adecuada y se va creando una bola".

La presidenta insular apuntaba a que antes de Año Nuevo le dijeron que otro especialista apoyaría durante dos días a la semana a media jornada, el trabajo del médico que sustituiría a la persona que se encontraba de vacaciones. Algo que no entiende, ya que considera que el servicio va a seguir teniendo una alta carga asistencial.

"Me parece que son parches y no me parece una respuesta adecuada de nuestro hospital de referencia,el Hospital Insular de Gran Canaria al cual le toca solucionar este problema definitivamente", añadía.

La presidenta: "Pienso que el Hospital Insular debe poner como mínimo, a un médico a jornada completa de lunes a viernes, creo que es lo mínimo para intentar solucionar esta situación".

Isabel Laucirica, la responsable, insiste en que se están creando listas de espera muy largas y no se está dando la atención requerida a los pacientes.

También ha denunciado que se está dando un trato de ciudadanos de tercera a los pacientes oncológicos de la isla que merecen mínimo un especialista a jornada completa.

"Yo sé que los oncólogos son escasos, que hacen falta en todos los servicios, pero como siempre a Fuerteventura se nos da una respuesta de isla tercermundista, porque no es normal que se sustituya a dos oncólogos con uno a media jornada", concluía.