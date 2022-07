El PP acusa a Sanidad de pasividad y falta de planificación ante el aumento de casos

El portavoz de Sanidad del grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Miguel Ángel Ponce, ha expresado este sábado su preocupación ante la "pasividad" del Gobierno regional para frenar la séptima ola de la covid-19, que se afronta "sin ninguna planificación a pesar del aumento de casos y de la presión asistencial”.



Miguel Ángel Ponce ha lamentado en una nota la decisión de las autoridades sanitarias de descartar medidas adicionales pese al repunte de contagio sin valorar el hecho "de que nos encontremos ya en plena séptima ola justo a las puertas del verano".



“La vacuna nos ayudado a frenar la mortalidad pero ya se observa un incremento de ingresos hospitalarios que generan una situación que puede verse agravada ante la disminución del personal sanitario durante el periodo vacacional, las numerosas bajas del mismo por el virus y los numerosos eventos multitudinarios en las islas”, ha agregado.



El portavoz en materia sanitaria del Partido Popular de Canarias ha recordado que Canarias es la comunidad autónoma, junto con Baleares, con mayor porcentaje de población (55%) sin la tercera dosis de la vacuna, la tercera con mayor incidencia acumulada entre los mayores de 60 años y, “lo que es más grave, entre los mayores de 80 años llegando a casi 1.500”.



Sólo en el último mes los ingresos por covid-19 se han triplicado en Canarias, así como una mortalidad superior a la del virus de la gripe entre mayores y vulnerables, con una media de 15-20 muertes semanales, lo que suman 1.821 defunciones y un exceso de mortalidad confirmado por el registro de mortalidad MOMO del Ministerio de Sanidad en el primer semestre del año, según la nota del PP.



Por ello, ha reclamado al Gobierno de Canarias la urgente puesta en marcha de una campaña especial para completar la tercera dosis de la vacuna entre toda la población canaria que no se la haya administrado y ha pedido a la población “prudencia y sentido común y ante la duda" usar la mascarilla en interiores sobre todo si conviven con mayores y vulnerables.



También si acuden a eventos carnavaleros "ante la decisión de las autoridades sanitarias de ignorar el repunte de contagios y negarse a adoptar medidas adicionales para frenarlo a tiempo”, ha advertido el parlamentario popular.



“Cuanta más información le demos a la población, más colaboración y complicidad tendremos de ella tras este apagón informativo”, ha insistido.



“Se han reducido las restricciones, pero debemos ser conscientes de que el virus no ha desaparecido. Aunque para las autoridades parece que la pandemia ha pasado a un segundo plano, los datos siguen siendo preocupantes y siguen muriendo muchos de nuestros mayores por covid”, ha reiterado el diputado popular, para quien tratar al coronavirus como a una gripe "lo único que va a conseguir es colapsar más nuestro sistema sanitario y un exceso de mortalidad de nuestros mayores“.



El portavoz de Sanidad ha reiterado la necesidad de implantar un plan de choque especial para la época estival “para acabar con un colapso de las urgencias que ha convertido en muchos centros los pasillos de estos servicios en plantas hospitalarias”.



“Llevamos semanas y semanas avisando en el Parlamento y proponiendo medidas como la mejora de ventilación de locales interiores. Hemos insistido de que venía una oleada antes del verano tras ver brotes en residencias de mayores y analizando las tendencias epidemiológicas y revisando la literatura en cuanto a la aparición de nuevas sub-variantes como BA.5 que no para de crecer en Canarias y que ha demostrado escape inmunitario a la vacuna”, ha señalado.