“La acogida que se le da a los inmigrantes que llegan en patera es inhumana”

La llegada de pateras a Canarias sigue al alza desde principios de año. Hasta el 31 de agosto, 3.933 migrantes han llegado a Canarias en pateras, lo que supone un aumento del 573,5% con respecto al mismo periodo del año anterior cuando llegaron 584 personas, algo que se ve reflejado en el trato que se les da a los inmigrantes en su llegada a las costas de Canarias, ya que los servicios están saturados.

Abián Montesdeoca, médico pediatra del grupo de intervención domiciliaria para el Covid-19 de Gerencia de Atención Primaria, aseguraba en los micrófonos de COPE Gran Canaria que las islas, en las últimas semanas –y meses-, está sufriendo un aumento exponencial en la llegada de pateras, la mayor parte de ellas arriban en la provincia de Las Palmas y, para el médico, se recoge a las personas que llegan en ellas en unas condiciones “infrahumanas”.

La llegada de inmigrantes a Canarias se dispara más de un 500% en apenas ocho meses Hasta el 31 de agosto, 3.933 inmigrantes han llegado a Canarias en pateras Santa Cruz de Tenerife 04 sep 2020 - 11:35

“El inicio de la acogida que se les da a estas personas no nos parece digna. Dormir en el asfalto de un muelle más de tres días, sin siquiera poder asearte tras haber pasado una travesía en el mar en la que arriesgabas la vida no tendría que sufrirlo nadie”, criticaba. Tampoco la nave del Puerto le parece una mejor opción, ya que Montesdeoca denuncia que se aloja a los inmigrantes con la basura de la nave y con dos o tres baños químicos para todos.“No podemos trabajar en las condiciones de insalubridad de estos lugares. Parece que solo importa el resultado de la PCR”.

Desde mediados de mayo, a todas las personas que llegan en pateras o cayucos hasta las costas de Canarias se les realiza un test PCR y se les obliga a cumplir con una cuarentena obligatoria. “Es la única población que llega a las islas y que cribamos al 100%”, destacaba Montesdeoca.

Además, y ante el repunte en la llegada de estas embarcaciones que se ha producido en las últimas semanas, la Delegación del Gobierno no ha logrado ubicar a estos inmigrantes en unos alojamientos dignos para que puedan pasar este tiempo requerido.

“Cuando llegan se les realiza la prueba, hay un número de positivos y otros muchos negativos, pero no se les aísla. Se les lleva a la misma nave y se pide a los positivos que se queden en una esquina sin barrera física”, anunciaba Abián Montesdeoca.

Para el médico resulta frustrante el esfuerzo que se realiza para parar el virus en estas personas, si no se pueden mantener las medidas sanitarias. “Se dan normas a la población de que mantengan un aislamiento correcto en sus domicilios -si conviven con un positivo en coronavirus- con todas las medidas de higiene, alojándose en otra habitación, utilizando otro baño si es posible y después te encuentras en una situación de un montón de personas afinadas en el mismo lugar”.

Montesdeoca denuncia que en Canarias la acogida que se produce no es humana. “Hay compañeros míos que han trabajado por todo el mundo en emergencias sanitarias que se han encontrado con instalaciones no dignas mejores en Sudán del Sur, Angola o en Irak en campos de refugiados. Esto como médico no lo puedo permitir”, afirmaba.

Tras el coronavirus, se ha deshumanizado el trato a estas personas. Cuando llega un inmigrante lo primero y más importante es comprobar si tiene riesgo vital, porque hay personas que llegan a punto de morir. Una vez se ha realizado ese cribado y se comprueba que la persona está estable se le realiza el PCR. “El trato humano debe ir siempre delante de la PCR”, incidía Montesdeoca.

El médico insistía en que no se trata de dar lujos a estas personas que llegan en pateras, “lo primero es la humanidad, no se trata de dar lujos, sino de una acogida humana”.