El abogado de Torres Baena estima que el permiso penitenciario podría haber llegado antes

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n.º 3 de Las Palmas ha concedido un permiso penitenciario de tres días al procesado por el ‘caso Kárate’, Fernando Torres Baena, que fue condenado a un total de 302 años por pertenencia a grupo criminal dedicado al abuso sexual de menores en un gimnasio de artes marciales en la capital grancanaria.

La autoridad judicial ha estimado el recurso de la defensa de Torres Baena, tomando como base el informe favorable del fiscal y de la médico forense del Instituto de Medicina Legal de la provincia. Precisamente, el abogado defensor del acusado, Ángel Luis Calonge, asegura que está contento por la decisión de la Junta Directiva, aunque explica que ‘’el permiso podría haber llegado antes’’, después de 13 años continuados en prisión. La resolución ha sido favorable atendiendo al buen comportamiento del recluso.

El letrado expone que ‘’entre la carga de trabajo y el revuelo mediático que genera el caso, no he podido contactar con él’’, asevera Calonge, que le mandaría un mensaje de tranquilidad y de prudencia. Añade que esta primera salida es el camino a seguir para la futura libertad condicional. Se espera que la próxima junta de tratamiento sea de aquí a tres meses: ‘’Si las circunstancias no cambian, no habría argumentos para denegar su autorización’’.

Respecto a las posibles intenciones de Torres Baena a contactar con las víctimas o familias de las mismas, el abogado defensor se ha mostrado tajante y ha confirmado que no se producirá ningún incidente. ‘’Él ya se ha mostrado arrepentido’’, concluye.