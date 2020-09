4000 guías turísticos de Canarias sin ingresos desde marzo

4.000 guías turísticos habilitados en Canarias están preocupados por sus ingresos y por la ampliación de los ERTE en el sector turístico. Desde la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Canarias, insisten en que "ven un horizonte muy negro, ya que ellos dependen de la llegada de turistas a nuestras islas".

Rafael Molina, portavoz de la Asociación Profesional de Guías de Turismo en Gran Canaria, aseguraba que quieren visibilizar la importancia de su labor y apuntaba a que llevan "sin generar ingresos desde el mes de marzo".

Desde el colectivo asegura que son conscientes de que los próximos meses no va a ser fácil, ya que no saben cuándo van a volver a trabajar.

TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Rafa Molina, portavoz, dice que "la inmensa mayoría de las personas que trabajan como guía, no son una empresa al uso. Es decir, son personas autónomas que suelen trabajar para agencias de viajes o para grupos".

En COPE Canarias relataba como en un primer momento no pudieron acceder al ERTE, ya que son autónomos, pero que finalmente pudieron acogerse al cese de actividad.

“Como el Gobierno de España decretó el parón turístico todas las empresas estaban afectadas y serían recompensadas. Menos nosotros, que no se nos había reconocido en un primer momento. Con el paso del tiempo pudimos demostrar que no teníamos ingresos, nos dejaron de cobrar la cuota de autónomo. Nos dieron un respiro, pero no llegábamos a cubrir un sueldo entero”, añadía.

Además nos relató el problema que tuvieron cuando salió el decreto para las ayudas del sector. “No todos lo están cobrando e incluso en un principio cuando salió el decreto, los guías no estábamos dentro. Gracias a la fuerza de la asociación, empezamos a a hablar con el Gobierno de Canarias y España. Tuvieron que introducir nuestro epígrafe dentro de los afectados de forma directa y pudimos salvar poco a poco la situación”.

QUIEREN NUEVAS AYUDAS

El portavoz de la asociación comentaba que si no se consigue renegociar los ERTE, se verán con ingresos cero. Considera que "para Canarias este situación puede ser muy crítica".

Son conscientes de que "de todo el sector, ellos van a ser los últimos que trabajen. Por mi propia experiencia, los guías turísticos hemos sido los últimos en tener las ayudas suficientes para poder sobrevivir".

Rafael Molina: “Nosotros creemos que vamos a ser los últimos que vamos a trabajar de todo el sector una vez que lleguen los turistas. Creemos que tenemos derecho a pedir algún tipo de ayuda para contrastar este situación. No solo hay personas de aquí que trabajan como guía; sino hay gente de otro países, que aman y conocen la tierra. Sería una pena perder ese valor humano para dar a conocer las islas”.

"La mayoría de los guías ha aprovechado estos meses de parón para reciclarse y hacer un sinfín de Webinar. Además de cursos como La Ruta del Vino, visitas virtuales a museos, y parques nacionales, al igual que mejoras de las técnicas de interpretación y guiado tan necesarias; otros han participado activamente en la elaboración de los protocolos de buenas prácticas con relación a la COVID-19 con el Gobierno de Canarias y con Promotur, compartiendo nuestro conocimiento del destino y de los visitantes", añade.

TRANSMITIR UN MENSAJE DE ESPERANZA Y OPTIMISMO

Rafa Molina, nos contaba que a pesar de que el horizonte lo vean negro quieren “transmitir un mensaje de esperanza y optimismo. Es por eso, que debemos unir fuerzas para que podamos seguir trabajando en lo que más nos gusta”.

“Ahora mismo debemos revindicamos y que la sociedad nos de el apoyo a nosotros. Que se nos reconozca y ayuden para pasar este bache. Queremos dar lo mejor de nosotros en un futuro”, concluye.