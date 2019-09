3.000 alumnos de la facultad de Ciencias Jurídicas sin grupo asignado

La situación es parecida a la que vivieron los estudiantes el martes, 10 septiembre, cuando se iniciaba el curso en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Los estudiantes han comentado en nuestros micrófonos que “es cierto que las colas se han reducido porque desde la facultad se han puesto medios, mediante la cita previa. La realidad, es que la cita previa no está funcionando, es un poco confusa, porque te dan hora a las 9.30h y no te atienden hasta las 12 de la mañana”.

“Cuando finalmente se les atiende, la vicedecana del grado en derecho, les han dicho que se vayan, que simplemente se apunten en el grupo que quieran, y ya está, que se les va a hacer la designación”, apuntaba una estudiante.

Ada Santana, nos contaba en nuestros micrófonos la situación: “¿Qué ocurre?, que esta asignación, salvo aquellos que se han quedado durante horas en cola y se les ha hecho la asignación directamente, todavía no tienen un grupo asignado. Por lo tanto, estamos a día 12 y no están en el acta de ningún grupo y esta cierra el día 15. Además hay que tener en cuenta que en derecho no hay grupo del año pasado, porque lo que ocurre es que cuando los grupos van subiendo de curso, otros van desapareciendo. Entonces, hay estudiantes que estaban el año pasado en el grupo 2ºD y resulta que este año el grupo 3ºD no existe, porque cada año se hacen a los estudiantes designaciones nuevas”.

También decía que en derecho abandonan de media 100 estudiantes, por lo tanto hay grupos del año pasado que no existen.

Ada Santana, además nos contaba que los estudiantes están yendo a donde quieren, lo cual no es una solución correcta porque hay clases que están abarrotadas de estudiantes y otras vacías.

“Aunque es verdad que algunos no están perdiendo clase, sí lo hacen del grupo que realmente les van a asignar. Alomejor están esta semana en un grupo x y la semana siguiente se les tiene que asignar otra clase”.

“Además los profesores no están teniendo ningún tipo de miramientos, porque ya han empezado con prácticas y se han formado grupos...”, añadía.

Desde la Delegación de Estudiantes, han pedido e insistido a los docentes que esta semana no impartan las clases, ya que se van a ver perjudicados en un futuro por una situación que ellos no han causado.

Los estudiantes piden que esto se solucione cuanto antes y que mejoren el sistema informático, para que esto no vuelva a pasar. Tan solo quieren comenzar el curso con normalidad y ser asignados a una clase cuanto antes.

La ULPGC ya ha ampliado el personal y el horario de atención del alumnado

Desde la Universidad asegura que ya han ampliado el personal y el horario de atención para atender a las necesidades de los alumnos. Además señalan que los alumnos afectados podrán ser asignados temporalmente en los grupos del curso pasado.