300 trabajadores de Ryanair serán despedidos de las islas

Hoy es el último día que Ryanair trabajará con sus bases en Canarias. Los 300 trabajadores de la compañía en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote serán despedidos. Jairo Gonzalo secretario de USO en Ryanair aseguraba en nuestros micrófonos que está indignado porque ni siquiera les han mandado la carta de despido.

"Nos amenazan que nos descontarán el uniforme de la nómina, en el caso de que no lo devolvamos hoy a las 5 de la tarde. A todas estas, yo sigo sin mi carta de despido. Yo sé que hoy cierra la base, porque me lo ha dicho la empresa, pero yo sigo sin mi carta de despido, donde especifique mi último día de trabajo. En teoría yo hoy estoy trabajando, hasta las 10 de la noche, estoy en horario laboral y se supone que ya hoy debemos entregar las credenciales, con lo cual no tenemos acceso al aeropuerto", añadía.

La aerolínea les comunicaba anoche que esta tarde deben entregar sus uniformes y credenciales, pero no les han informado a cerca del finiquito. Gonzalo insiste en que no devolverán los materiales hasta que les llegue la carta de despido.

Según el secretario de USO, los pilotos han sido los más afortunados, un 25% de ellos han sido reubicados en otras bases. Sin embargo del personal de cabina solo se ha mantenido el contrato a 11 trabajadores del total.

SEPLA rechaza el ERE "fraudulento" que impulsa el cierre de bases de Ryanair en Canarias

El sindicato de pilotos Sepla ha criticado este miércoles el "fradulento" Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que permite el cierre de las bases de Ryanair en Canarias y el despido de más de 200 trabajadores.

Detallan que el despido colectivo se presentó en septiembre y su negociación "ha estado salpicada de irregularidades desde el principio" pues la compañía no aportó a la representación de los trabajadores documentación básica necesaria para acreditar la necesidad de llevar a cabo un despido de estas características.

La negociación sobre el ERE se saldó sin acuerdo entre las partes, y en diciembre los sindicatos SEPLA, USO y SITCPLA, representantes de pilotos y TCP respectivamente, presentaron ante la Audiencia Nacional una demanda impugnando el despido.

La Dirección General de Empleo, presente durante las negociaciones del ERE, ya ha publicado el informe pertinente de la Inspección de Trabajo una vez terminado el periodo de consultas.

Además, el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo sobre el proceso de despido colectivo iniciado por Ryanair el pasado mes de octubre concluye que la aerolínea no ha acreditado las causas que esgrimió para dar inicio a este procedimiento.

Según Sepla, las conclusiones del documento dejan patente que, a juicio de la Inspección de Trabajo, Ryanair aportó un informe técnico y una memoria explicativa sesgados y con información vaga en lo referido a las causas productivas --para lo cual reflejaba datos referidos, únicamente, a los últimos cinco meses--.