238 propuestas de sanción por maltrato animal desde febrero en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria cuenta desde febrero con el primer grupo de la Policía Local especializado en la protección y tenencia responsable de animales, que lucha contra el maltrato y el abandono y que ha tramitado 238 propuestas de sanción por incumplimientos de la ordenanza municipal.



Se trata de un recurso impulsado por la Concejalía de Seguridad y Emergencias y de Salud Pública y Protección Animal, que integran policías con formación específica para velar por la protección y bienestar de los animales y la vigilancia del cumplimiento de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales, ha señalado el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo.



La Policía Local a través de este equipo ha realizado desde que se puso en marcha, el pasado mes de febrero, 465 actuaciones relacionadas con perros (282), gatos (55) y otros animales (128) como aves, caballos o cerdos.



Entre los casos más frecuentes en los que ha trabajado este grupo especializado destacan los casos de perros sin identificar, así como situaciones de maltrato.



En cuanto a la convivencia, entre las incidencias más frecuentes se encuentran los excrementos o los ladridos.



Desde su puesta en marcha, el equipo ha logrado salvar a más de una decena de animales en situación de maltrato, interviniendo en 11 casos que han conllevado denuncias y en otros 15 casos de abandono, 15 intervenciones por agresiones entre perros o de perro a una persona.



Desde febrero, se han tramitado 238 propuestas para sanción por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Protección y Tenencia Animal, entre las que destacan especialmente carecer de microchip de identificación y no tener en vigor la vacunación, seguido de llevar al animal suelto o no limpiar los excrementos, así como 26 son multas por incumplimiento de la normativa de perros potencialmente peligrosos.



Si se trata de sanciones de carácter leve, estas van desde los 30 a los 150 euros; las graves, entre las que se encuentran no tener identificado al perro o carecer de vacunación, van desde los 150 a los 1.500 euros y las muy graves, donde se sitúa el maltrato y abandono, llegan hasta los 15.000 euros.



Este equipo, en coordinación con la veterinaria municipal, puede detectar e investigar posibles situaciones tanto de maltrato físico como psicológico que se manifiestan a través de diferentes conductas estereotipadas (dar vueltas sobre sí mismos, granulomas por lamidos, bostezos, o evitación de la mirada, entre otras).



Este equipo especializado ha sido creado para "dar respuesta a una demanda de la ciudadanía, que reclama más recursos y una mayor actuación en los casos de maltrato animal, en la atención y respeto de sus derechos, y en la tenencia responsable", ha dicho el alcalde Augusto Hidalgo.



Los policías locales "son los primeros en conocer este tipo de situaciones y los que más rápidamente pueden actuar”.



El alcalde se ha confesado "muy satisfecho" con la constitución de este equipo, que trabaja de manera coordinada con el área municipal de Protección Animal, "por la implicación de todas las partes y por los buenos resultados que se están obteniendo", aunque todavía "queda camino por recorrer", ya que es un tema que depende, "en gran medida de la responsabilidad individual y de la concienciación”.



El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, ha explicado que "la tenencia responsable y las situaciones de maltrato son asuntos que preocupan a la ciudadanía" y por ello desde el Ayuntamiento se han "incrementado los recursos destinados al cuidado y atención de los animales y a la mejora de la convivencia en los barrios".



En esta línea, desde la Policía Local, a través de la Unidad de Mediación y Convivencia y especialmente con los agentes especializados en protección animal, también "se está haciendo un esfuerzo para tratar de solucionar los problemas de convivencia a través de la mediación, siendo la denuncia el último recurso", ha añadido el edil.