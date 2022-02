13.400 vecinos de La Isleta afectados por sendos cortes de luz este fin de semana

Más de 13.000 vecinos del barrio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria se vieron afectados este fin de semana por dos cortes de luz producidos el sábado sobre las 22:29horas y el domingo a las 21:15 horas, debido a una avería por filtración de agua en dos transformadores de la subestación eléctrica que ya está subsanada. Los apagones no generaron ningún tipo de incidencia importante en los abonados porque duraron unos minutos, el primero 17 y el segundo solo 13 minutos.

Por La Mañana de COPE Gran Canaria pasó un afectado que denunció los cortes de fluido eléctrico a través de twitter, Tito nos contaba que se asustó porque fue de forma repentina “fui al cuadro eléctrico, pero al no sonar el ´clack´de la bajada de la palanca, miré a la calle y vi que no solo los hogares de alrededor, también la calle estaba apagada, solo encendido algunos portales con su iluminación de emergencia.”

Ante esta situación decidió llamar al servicio de alumbrado público del ayuntamiento, pero sus esfuerzos fueron infructuosos ya que nadie le atendió al estar fuera de servicio, fueron unos momentos de duda porque no sabía exactamente a quien acudir “con tanta distribuidora, comercializadora y generadora, no sé muy bien a quien acudir.”

El vecino de La Isleta muestra su contrariedad porque, si bien, la luz llegaba a las casas, en las calles todavía no se había repuesto el fluido “anoche en la vía pública no había luz y todavía no ha llegado, veremos esta noche si ha vuelto o no.”

Tito reconoce que, con los avances tecnológicos, así como la seguridad del sistema eléctrico en las ciudades nos acomodamos y nos despreocupamos de mantener en casa otros sistemas más rudimentarios de iluminación como eran las velas, “benditos móviles que sirven de linterna improvisada”

Sin embargo, hoy todo está conectado a la red eléctrica y un corte de fluido nos afecta en todos los sentidos “la telefonía fija también funciona a través del rute y nos quedamos sin teléfonos fijo y el móvil que tenía algo, perdió toda la cobertura que tenía.”

Los cortes quedaron en una simple anécdota debido a la poca duración de ambos, la Isleta es una zona muy comercial de muchos bares y restaurantes y si hubiese durado mucho más tiempo podría generar pérdidas importantes, el carnaval también se vio afectado, pero no genero problema alguno a la celebración de los actos.