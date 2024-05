Willy Villar: "Estar como cabeza de serie es más una ilusión que una obligación"

En el día de hoy departía con los oyentes de Deportes Cope Gran Canaria Willy Villar, desglosando toda la actualidad del equipo en el momento más definitivo de la temporada.

En una amena charla con el Director Deportivo del club se habló de las cuestiones de mayor actualidad, entre las que se encuentra, sin duda ninguna, la posibilidad de obtener, al igual que se logró para la Copa del Rey, el ser cabeza de serie de cartel: "No es que sea un objetivo ni mucho menos. Nunca se ha hablado de eso en el vestuario ni dentro del equipo, pero una vez conseguida la clasificación lo que sí tenemos claro es el tener la ambición de intentar ganar los máximos partidos posibles, ya que eso nos va a poner en una buena situación de cara al playoff. Como objetivo el estar entre los cuatro primeros nunca lo ha sido, aunque es verdad que hay ilusiónes de conseguirlo". Y sentenciaba: "Es una ilusión más que una obligación en este momento".

El hecho de haber conseguido la clasificación una jornadas antes da tranquilidad al club, a la plantilla y a la afición. Sobre esto hablaba también Willy Villar: "Estamos muy contentos de haber asegurado nuestra presencia en el playoff en el último partido y ahora estamos con la misión de mirar adelante y sobre todo en este próximo partido ante el Barcelona".

Daba el Director Deportivo del club un dato muy revelador: "Esta temporada han hecho falta veinte victorias para entrar la pelea por la liga, que es algo anormal, pero estamos completamente satisfecho de haberlo conseguido con antelación, lo que nos permite tener esta motivación para intentar estar lo más arriba posible".

Otro dato absolutamente llamativo es que el equipo amarillo en caso de ser cabeza de serie va a tener que irse a las veintidos o veintitres victorias: "Sería el batir el record de victorias del club en la máxima categoría en sus sesenta años de historia, que es poca broma. El record actual del club está en esas veintidós victorias en la liga ACB".

Hablaba también en los micrófonos de Deportes Cope sobre uno de los temas a desvelar aún de forma oficial, que no es otro que la participación en competición europea para la próxima temporada: "Vamos a participar en la Eurocupa con seguridad y no en la Champions. Otra cosa es si como se comenta en uno o dos años estas dos competiciones terminan por unificarse, pero mientas eso ocurra y el año que viene todavía no va a ser así, vamos a seguir siendo Eurocup".

De vuelta a la ACB y de vuelta a la actualidad más absoluta se hablaba sobre el partidazo del próximo fin de semana ante un Barcelona que es tercero en la tabla clasificatoria: "Sabemos del potencial del rival. Están intentando meterse entre los cuatro mejores de Europa, pero nos preocupa bastante más ver cómo estamos nosotros mismos y las circunstancias que tenemos con la ausencia de Slaughter y los problemas físicos de Brussino, es lo que más fastidiado nos tiene". Y añadía: "A pesar de todo, con el peso que nos hemos quitado con la confirmación de nuestra presencia en los playoff, vamos a ir a Barcdelona con ese ánimo y con esa fuerza para competir y, por qué no, para intentar ganar".

Sobre todo y esto y mucho más hablaba a mediodía de hoy en Deportes Cope Gran Canaria Willy Villar. Pueden escuchar la entrevista íntegra en el audio adjunto en la entrevista dirigida por nuestro compañero Juan Francisco Cruz en Deportes Cope + Gran Canaria.