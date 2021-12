Willy Villar, en Deportes COPE Gran Canaria: "Pustovyi podría regresar antes de lo previsto"

Willy Villar analizó en Deportes COPE Gran Canaria la actualidad del equipo. En relación a la última derrota ante Murcia, el director deportivo del CB Gran Canaria señaló que "es una lástima la derrota. Hay que reconocer que desde el principio fuimos a remolque y demostraron ser superiorires durante todo el partido a nivel físico y mental. Hay que reconocerlo y darles la enhorabuena. No tuvimos muchas opciones".

La posibilidad de disputar la fase final de la Copa del Rey se ha complicado. Sobre ello, Villar indicó que "estar en la cita la hemos tocado. El equipo sentía que podíamos tenerla bastante bien encaminada con muchos partidos en casa tras el parón, pero justamente se nos ha empezado a ir de las manos cuanto más cerca la teníamos".

También habló sobre la opción de fichar a un sustituto de Pustovyi por el tiempo que esté de baja el pívot ucraniano, y comentó que "a día de hoy parece que Pustovyi podría regresar antes de lo que parecía. Si saliera algo rápido lo valoraríamos. Se nos ha ofrecido algún jugador mediático que hubiera supuesto un dispendio grande y yo he decidido no abordar la operación. En relación a Olek ya dijimos que él pensaba que era su camino adecuado para lograr su sueño de la NBA y no lo vamos a romper ahora".