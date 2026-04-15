Willy Villar, en Deportes COPE Gran Canaria: "Estamos convencidos al 100% de que la situación deportiva es un tema mental"

A falta de ocho jornadas para el final de la Liga Endesa, el director deportivo del CB Gran Canaria, Willy Villar, ha analizado la difícil situación del equipo en la lucha por la permanencia. Villar ha destacado que la buena noticia es que dependen de sí mismos para lograr la salvación. "Si sumamos las victorias necesarias no tenemos que mirar a otros equipos y esto siempre es importante", ha señalado.

Un problema 100% mental

Villar está convencido de que el bajo rendimiento del equipo es un problema puramente mental. "Estamos convencidos 100 por 100 que sí, que lo es, que es un tema que que es un tema mental", ha afirmado, explicando que al equipo le ha afectado una situación para la que no estaban preparados. La plantilla, diseñada para "expectativas mucho más altas", ha tenido que aceptar que su nueva realidad es luchar por no descender.

El efecto 'Che' García

El cambio de entrenador, con la llegada de Néstor 'Che' García, ha supuesto un soplo de aire fresco a nivel anímico. Villar cree que el equipo se mostró "un poquito más despejado" y "más optimista" ante Baskonia, lo que se tradujo en más energía y decisión. Aunque buscaban una "reacción del equipo", ha defendido el bagaje técnico del argentino, considerándolo "uno de los mejores" más allá de su faceta como motivador.

De cara a las "ocho finales" que quedan, dos de ellas cruciales en casa ante Zaragoza y Girona, Villar ha lanzado un mensaje a la afición. "Le necesitamos como siempre", ha declarado, pidiendo "arrimar el hombro" para crear "una atmósfera de apoyo total al equipo este sábado" y convertir el Gran Canaria Arena en un fortín.

El club, abierto a fichajes

El director deportivo ha evitado hacer autocrítica sobre la planificación de la temporada, considerando que son "análisis para el final" y que ahora es momento de centrarse en la salvación. Sobre posibles refuerzos, ha confirmado que están "siempre en el mercado" por si surge una opción que eleve "muchísimo el nivel del equipo" o para cubrir posibles lesiones de última hora.

Finalmente, Willy Villar ha aclarado la polémica surgida en la sala de prensa de Vitoria, donde fue grabado durante una discusión con un periodista. Ha explicado que su reacción se debió a una crónica que consideró una "falta de respeto muy grande" hacia la isla durante la borrasca Dana, especialmente por el uso del término "arrieros somos". "No pensaba que me grababan, fue torpeza mía, pero se me quedó ahí dentro y era para aclararlo personalmente", ha sentenciado.