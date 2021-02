Victoria del CV Olímpico ante el Haro Rioja

El arranque de set estuvo marcado por errores en ambos bandos a la hora de tratar de conectar puntos. De ese modo, ninguno de los dos equipos dominó el saque y nadie logró coger una renta interesante sobre la que construir. A ambos equipos les faltó algo de regularidad para dominar el partido y, por esa razón, los puntos se sucedían de un lado a otro de manera irremediable. La tensión fue en aumento dado que nadie fue capaz de cortar por lo sano esta racha de igualdad. Un buen remate de Helia González dio un mínimo estirón al 7 Palmas en un momento clave, pero tras el tiempo muerto el Haro Rioja dio la réplica para volver a empatar. Pese a la mejoría en cuanto a recepciones y al trabajo en red, las riojanas dieron una nueva réplica para meterse en la pelea. Con ese panorama, el set se alargó un pelín de más. Y es que el Haro Rioja aguantó bien los zambombazos de Saray Manzano para dejar claro que, pese al descanso, iban muy en serio a por la victoria. Aun así, entre Helia González y Lisa Arbos finiquitaron la manga en favor de las grancanarias (26-24).

Le tocó entonces al 7 Palmas tratar de imponerse un poco más. Necesitaban de algo más de regularidad para terminar de entrar en calor, pero Haro Rioja no se lo permitió. De hecho, las de Alberto Avellanada encontraron mejores sensaciones y cimentaron un buen parcial, el mejor del choque, para poner en serios aprietos a las insulares, obligando a Pascual Saurín a parar el partido. Tras la charla con sus jugadoras, el conjunto isleño creció lo suficiente como para meterse de nuevo en el partido, aunque le costó hacerlo. No obstante, los errores en el saque impedían al CCO 7 Palmas terminar de lograr la igualada. Eso llevó a las grancanarias a forzar más la maquinaria y, tras mejorar de nuevo en la red, consiguieron darle la vuelta al marcador en el tramo decisivo. Con todo empatado se acercaba el momento de la verdad. Un error tan cerca de la meta podría ser crucial para el choque y ahí fue donde Saray Manzano no falló. La capitana dinamitó el set con dos puntos decisivos que fueron oro para las locales, que ya veían mucho más cerca la victoria (25-23). Tras lograr una remontada importante, el conjunto amarillo salió directo a por una nueva victoria, una victoria necesaria tras haber perdido los dos últimos partidos. En su mejor versión del partido el CCO 7 Palmas colocó un 6-0 de parcial que dejaba claras sus intenciones, aunque como ocurriese durante todo el partido Haro Rioja no iba a bajar los brazos ni mucho menos. Así las cosas, las riojanas cambiaron su dinámica para meterse en el set. Aun así, las grancanarias mantuvieron distancias para evitar males mayores, apoyándose de nuevo en una acertadísima Saray Manzano. En ese instante, el 7 Palmas cogió carrerilla y fue cerrando el choque con buenas sensaciones y dejando atrás la mala racha de semanas anteriores (25-18).